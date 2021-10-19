便當菜3大地雷是誰？網喊「1魔王」比三色豆慘：配飯超噁
現代人生活匆忙，其中便當、自助餐就因方便快速且菜色多樣化的優點，受到不少外食族喜愛。對此，就有一名網友好奇詢問「便當出現什麼菜大家會爆氣？」問題一岀，便引來老饕們分享心目中的最大地雷。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 10:40:52
原PO於PTT八卦板上發文，好奇詢問「便當出現什麼菜大家會爆氣？」表示便當菜色有時候會出現一、兩格不太喜歡的配菜，「我很好奇三色豆會不會榮登冠軍呢？其他我想到的像是茄子、南瓜、芋頭、螢光咖哩、油菜、豆棗，還有遇過一格酸菜的，我自己倒也不是不吃，只是覺得也太沒誠意了吧！大家看到哪種便當菜最容易爆氣呢？」
問題曝光後，其中最多人點名「三色豆」，直言「三色豆，光看到這玩意出現就不爽」、「三色豆、紅蘿蔔、芥菜出現在同個便當」、「三色豆、紅蘿蔔炒蛋蛋只有一點點」、「我不討厭三色豆，但別拿這種便宜貨塞一格」。
而「咖哩」和「豆棗」也被許多網友提及，「螢光咖哩夠噁心」、「螢光咖哩塞一格」、「豆棗，比三色豆還噁心」、「豆棗只能配稀飯，配飯噁心死」、「豆棗，連染到汁的飯一併丟掉」、「不喜歡豆棗+1」。
除此之外，鄉民們還分享其他地雷配菜，「甘納豆、雪裡紅」、「豆芽菜、酸菜，沒調味或硬脆的青菜」、「螞蟻上樹，爛爆」、「冬粉、豆棗、黑輪、馬鈴薯」。（編輯：陳雅雲）