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AirPods 3登場！果粉卻搖頭　反推「1產品」用過回不去

▲蘋果第二場秋季發表會上AirPods 3終於亮相，但不少果粉卻不買單，反而大推旗下「1產品」用過回不去。（圖／翻攝蘋果直播畫面）
▲蘋果第二場秋季發表會上AirPods 3終於亮相，但不少果粉卻不買單，反而大推旗下「1產品」用過回不去。（圖／翻攝蘋果直播畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 11:17:00

蘋果第二場秋季發表會於台灣時間19日登場，其中眾所矚目的AirPods 3與MacBook Pro也終於亮相，隨即引來果粉們於網路上討論。不過，就有網友針對AirPods 3的價格進行分析，認為不如改買蘋果旗下「1產品」來得更好，大讚「用過回不去！」

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蘋果於發表會上公布敲碗已久的第三代AirPods，其外型如同AirPods Pro短耳機柄的造型，但未像AirPods Pro裝有矽膠耳塞，且其採半入耳式設計。蘋果表示，AirPods 3電池續航力有所提升，讓聆聽時間最多可達6小時。充電盒部分，則與AirPods Pro相同，使用MagSafe充電盒，支援無線充電。根據台灣官網售價顯示為新台幣5,990元。

▲AirPods 3終於亮相。（圖／翻攝蘋果直播畫面）
▲AirPods 3終於亮相。（圖／翻攝蘋果直播畫面）
消息一出後，就有網友於PTT上列出AirPods系列價格，由於第三代推出，第二代AirPods同步降價至4290元，另外AirPods Pro則維持7990元。但價格曝光後，不少果粉反而認為「AirPods Pro」大贏許多，「Pro入耳式很舒服而且不怕會掉」、「買pro比較香」、「不如買pro」、「等pro 2代，用過降噪回不去了」、「這價格真的不如買PRO」、「好像買PRO划算很多…」。

不過，亦有人持不同看法，「不喜歡pro退過貨，會考慮買3代」、「我Pro戴久耳朵會痛，但之前戴1代就滿正常的，這次3代找時間再買來試看看」、「買過pro不舒服賣掉了等這個」。（編輯：陳雅雲）

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