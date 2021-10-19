零負評的台灣Youtuber是誰？網全推「她」讚翻：紅到國外

隨著Youtube平台的崛起，出現越來越多優秀的創作者，甚至還有Youtuber人氣已超過當紅藝人，近日就有網友好奇問「負評最少的台灣Youtuber是誰？」貼文一出立刻引發熱議，不少人秒點名人稱鋼琴女神的小P「一定是Pan Piano，毫無爭議」。





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該名網友19日在PTT發文，他以「負評最少的台灣Youtuber是誰」為題，表示演藝圈有零負評美女、零負評藝人、零負評歌手等，但想知道Youtuber屆負評最少的創作者是誰，因此好奇問「有沒有負評最少的Youtuber是誰的八卦？」





▲Youtuber被稱鋼琴女神的小P所經營的頻道Pan Piano至今已累積279萬訂閱。（圖／翻攝自Pan Piano IG）





貼文一出，網友們紛紛留言，「How吧」、「反正我很閒」、「千千、金針菇、泱泱、huan」、「韓勾a金針菇」、「DeJun也沒什麼負評」、「How哥真的是奇行種，影片90%都業配，沒人罵點閱也高」、「千千啦，看她煮飯很愉快耶」、「How哥的負評只有背叛邊緣人而已」、「我個人是蠻喜歡壹加壹的」、「黃阿瑪吧！誰會批評一隻貓」。





不過，大多數人都秒答擁有魔鬼身材的Youtuber小P，她所經營的頻道Pan Piano至今已累積279萬訂閱，「一定是Pan piano，那邊沒有爭端」、「Pan，連外國人都讚美」、「Pan，世界和平」、「Pan紅到國外，有口皆碑」、「只有小P啊，唯一在留言區讓各國網友都世界和平的交流」、「Pan Piano吧，那邊世界和平」、「當然是潘鋼琴啊」、「Pan，男人們在那裡實現了世界和平的理想國」、「Pan，根本天堂」。 （編輯：賴禹妡）



