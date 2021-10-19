跑外送被搭訕！男竟收「你好帥」心動私訊 結局超溫馨
台灣外送平台盛行，許多人會利用閒暇時間跑單賺外快，因此有許多外送員的有趣事蹟。就有名男子在送單時收到令人心動的私訊「你好帥喔」，回覆後結局竟非常溫馨，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 14:31:35
原PO在Dcard上發文說明自己專職外送，跑單時會巧用等紅燈的時間回覆顧客訊息，某天外送時其中一名客戶頻繁傳訊給他，開始時是普通的路線指引，後面卻傳來「你好帥喔～阿嬤」、「辛苦了」，外送男心頭一緊，竊喜之餘趕忙回覆自己不是阿嬤，結果對方回說「我是『阿嬤』啊～哈哈哈」、「我70歲了」，他頓時汗顏在心裡想說「修但幾勒，阿嬤我、我還想努力啊」。
原PO表示「也許是阿嬤自己一個人住沒有人能陪她聊聊天，所以阿嬤只能透過叫外送的方式來和陌生人聊天，天曉得阿嬤鼓起了多大的勇氣才能打出這句話（當然不排除阿嬤是慣犯的部分啦）雖然只是短暫的緣分，但能帶給阿嬤快樂也是我外送路上的一個小成就」，最後也暖心呼籲「如果大家的阿公阿嬤是一個人住的話有空就多回去看看吧！」。
如此正能量的文章引起許多網友的迴響「好可愛哈哈哈」、「阿嬤點的是你，不是外送」、「你好暖心喔，謝謝你跟阿嬤聊天一會兒」、「阿嬤很潮欸還會打～～～波浪」。（編輯：李惠婷）