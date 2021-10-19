陪同陳建仁至市殯弔唁　陳其邁感謝宗教團體撫慰家屬

高雄城中城大火憾事後第6天，市長陳其邁今（19）日陪同前副總統陳建仁，至市立殯儀館向罹難者表哀悼之意，陳其邁感謝各界宗教團體陪伴罹難者家屬，給予撫慰，市府會全力協助所有喪葬事宜；四面八方善款湧入社會局專款帳戶，善款流向會公開透明，並對所有善心捐款人士及團體致上最深謝意。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-19 13:38:54｜2021-10-19 13:47:17
陳其邁表示，城中城事件罹難者有不同的宗教信仰，未來的頭七法會及聯合公祭，市府感謝各界宗教團體，包括佛光山、慈濟、法鼓山、玄門總會，還有天主教、基督教的協助，這段時間佛道教會舉辦祈福超薦法會共同祝禱，天主教、基督教舉辦追思禮拜，撫慰罹難者家屬心靈，給予家屬在罹難者最後這段旅程心靈上的依歸及實質的幫助。
對於有報導指出城中城大樓防火門和電梯門都被偷走了，所以導致煙快速竄燒才造成多人死傷？陳其邁也表示，市府已成立城中城大火行政調查小組，外聘委員8位，內部委員以林欽榮副市長為首，法制局局長及政風處處長將協助行政調查，全面清查肇事原因、搶救過程、建築物管理及行政作為，另對於相關法制規定及制度面檢討也將同步進行，並將其調查結果公開周知，做為釐清行政責任以及提供市府進行後續檢討改進機制以及強化行政管理之依據，一定會給社會一個清楚完整的交代。