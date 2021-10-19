女友想借銀行帳戶怎解？眾人勸「詐騙陷阱」：小心進法院
銀行帳戶容易成為犯法工具，多數民眾都知道不能把銀行帳戶交給不認識的人，但若是遭到親近的人想要借帳戶，該不該出借呢？近日一名網友發文詢問，女友為了個人帳戶申請補助，不方便在裡面放錢，想要跟他借銀行帳戶投資，貼文一出，網友紛紛苦勸「千萬不能借」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 15:17:36
原PO在PTT貼文表示，女友叫自己到銀行開戶並出借，她要轉錢到這個帳戶做投資，因為女友有固定領取政府補助，因此個人帳戶內不方便放錢，但原PO越想越不對，銀行帳戶等同於個人，萬一出了什麼事情自己要負責，究竟借給女友風險大不大?
貼文湧入不少網友勸阻，「他要馬被詐騙要馬要詐騙你」、「到時候變詐欺共犯，爽關兩年半」、「該帳戶被通報警示帳戶的話，你名下所有帳戶全部被凍結」、「當然不要啊，出事了法律責任逃不了」、「詐騙起手式」、「人頭帳戶，就準備進法院了」。
根據現行法律，出借個人銀行帳戶後，若是拿去做非法用途，可能犯下「詐欺取財罪」、「洗錢防治法」，也就是所謂的人頭帳戶，若是帳戶成為詐騙案的犯罪工具，帳戶主人就需要負起法律責任，因此最好不要將銀行帳戶出借給任何人。（編輯：鍾怡婷）