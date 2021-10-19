COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

女友想借銀行帳戶怎解？眾人勸「詐騙陷阱」：小心進法院

▲女友想借銀行帳戶，網苦勸小心進法院（圖／取自Pixabay）
▲女友想借銀行帳戶，網苦勸小心進法院（圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 15:17:36

銀行帳戶容易成為犯法工具，多數民眾都知道不能把銀行帳戶交給不認識的人，但若是遭到親近的人想要借帳戶，該不該出借呢？近日一名網友發文詢問，女友為了個人帳戶申請補助，不方便在裡面放錢，想要跟他借銀行帳戶投資，貼文一出，網友紛紛苦勸「千萬不能借」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲女友想借銀行帳戶，原PO苦惱發文（圖／取自PTT）
▲女友想借銀行帳戶，原PO苦惱發文（圖／取自PTT）
原PO在PTT貼文表示，女友叫自己到銀行開戶並出借，她要轉錢到這個帳戶做投資，因為女友有固定領取政府補助，因此個人帳戶內不方便放錢，但原PO越想越不對，銀行帳戶等同於個人，萬一出了什麼事情自己要負責，究竟借給女友風險大不大?

貼文湧入不少網友勸阻，「他要馬被詐騙要馬要詐騙你」、「到時候變詐欺共犯，爽關兩年半」、「該帳戶被通報警示帳戶的話，你名下所有帳戶全部被凍結」、「當然不要啊，出事了法律責任逃不了」、「詐騙起手式」、「人頭帳戶，就準備進法院了」。

根據現行法律，出借個人銀行帳戶後，若是拿去做非法用途，可能犯下「詐欺取財罪」、「洗錢防治法」，也就是所謂的人頭帳戶，若是帳戶成為詐騙案的犯罪工具，帳戶主人就需要負起法律責任，因此最好不要將銀行帳戶出借給任何人。（編輯：鍾怡婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀