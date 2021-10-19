生日驚喜出包！7奧客遷怒留「1星負評」 店家火大不忍了
社群網路發達的數位時代，一間店家的網路評價好壞往往會直接影響到生意，因此不少老闆格外重視這點，對於客人「不理性」的負評難免動怒。就有位網友透露自己餐廳收到7個1星負評，竟然是因為這群客人的慶生計畫失敗，而驚喜被破壞的關鍵原因根本就是因為壽星最早到，讓原PO氣炸了。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 16:13:53
原PO在Dcard發文，透露自己餐廳的晚餐時間已經忙翻，客滿、外送爆單，出餐都來不及了，結果卻發生被留7個1星負評的風波。事情始末是這群客人約好在店內用餐替朋友慶生，結果壽星卻是最早到，晚到的朋友在外面拿著禮物跟蛋糕，擔心一進去就被壽星發現，沒了驚喜感，一時在門外進退兩難。
原PO不禁吐槽，「要給壽星驚喜不會提早到嗎？比壽星晚到還要驚喜啥？」結果這群客人躊躇半天，最後把原PO拉到店外，要原PO幫忙拿蛋糕跟禮物進去。於是原PO照做，把蛋糕和禮物拿進去放在壽星桌上，結果客人痛批店家「破壞了慶生的驚喜和計畫」，離開時一行7人還憤而留下1星負評。
原PO火大反擊，「忙到不行還幫你送禮物跟蛋糕了啊，你們7、8個人在店門口超顯眼好嗎？你朋友還問你們幹嘛不進來。誰知道你蛋糕是要叫我冰？我店裡冰箱有說要給你冰嗎？餐廳冰箱欸？這位大哥？」一串問號看得出來店家真的覺得很委屈，無來由的負評實在是難以承受之重。
網友也紛紛聲援店家，在底下留言回覆說「奧客群，有夠沒品」、「在餐飲業外場多年的我，也常遇到這種慶生團。並不是每間店都能夠有這種服務，更何況還是禁帶外食的餐廳，是嫌店員不夠忙？」、「服務業+1，之前還遇過有人問我結婚紀念日有沒有招待，你結婚紀念日干我們餐廳屁事」、「台灣服務業的悲哀，養出一堆奧客」、「比壽星晚到就真的蠻驚喜的啊，大概在買蛋糕跟禮物吧」、「奧客永遠不會知道自己是奧客，總覺得到店裏花錢了人家就義務配合」。（編輯：倪浩軒）