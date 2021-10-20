影／朝鮮女子露乳裝真偽？韓國人考據分析　揭時代眼淚

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影片中「胃酸人」說道，起初第一次看見朝鮮婦女「露乳裝」照片的時候，還以為是經他人惡意 P 圖，甚至有網友表示是「當時日治時期，日本政府強迫其婦女拍攝的不雅照，試圖合理化統治朝鮮的陰謀」等原因。但「胃酸人」後來考據相關資料，例如知名朝鮮畫家「申潤福」其作品《端午風情》中，可看見右下的婦女露出雪乳。而「胃酸人」則解釋，申潤福早在日本侵略朝鮮之前早已過世，不可能是為了配合日本政府繪出的圖畫。
接著他繼續考究到一名德國神父諾伯特韋伯（Norbert Weber），曾至古朝鮮拍攝一段「無聲電影」，真實呈現當時朝鮮婦女們，自然且大方地穿著露乳裝，絲毫不羞澀地走在街道上，最後實證了「朝鮮婦女露乳裝」的真偽，是歷史的變遷之一。
「胃酸人」接著說明，據說主宰古朝鮮婦女服裝變化的，與「朝鮮妓女（生）」有很大的關係，畢竟是許多兩班、貴族常聚集之處，且當時「胸小便是美」的審美觀，遮胸布被普遍使用，只有要「哺乳」的時候才會將乳房露出，其設計也可能有衛生的考量。影片曝光後，不少韓國史劇粉絲直喊「學了一課」：「『當百姓無法選統治者時，任何一個百姓的悲劇都不是百姓的錯』，最後這句話看了好揪心」、「外界的眼光如何看待，都比不上媽媽對孩子的愛」。（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權：胃酸人 위산맨
完整影片：https://youtu.be/BRMEU8uEQB8