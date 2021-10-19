藥師曬月薪「贏過台積電」！過來人補喊1優勢：無法取代
每個月薪水的高低，絕對是多數人選擇職業的第一要件。就有網友聽聞，自己的高中朋友成為藥師，目前的月薪也不輸台積電新人，不禁疑惑「藥師真的是頂尖職業嗎？」貼文也立刻引起廣泛討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 16:33:39
原PO在論壇PTT上發文提到，「高中同學畢業後就讀某藥理科大，六年前成為藥師，剛開始起薪五萬多，而當時台積電碩士新人起薪則為4萬5；到了現在，這同學當藥師的月薪已經6萬多了，但台積電新人價卻仍只有5萬6」。
這位藥師朋友也忍不住向原PO分享喜悅，「藥師真的很強，應該稱得上頂尖職業，大概只輸醫牙，其他護國神山、科技、金融等都不是對手」，這也讓原PO相當疑惑「藥師真的這麼強嗎？」
貼文曝光後卻有不少網友吐槽「台積電新人月薪可能小輸，但加年終直接海放」、「科技業都馬看年薪，分紅加上去，藥師看不到他們車尾燈」、「天花板差太多，比年薪可能差三倍以上」。
但也有過來人表示，「生活品質」是藥師擁有無可取代的最大優勢，「藥師自己開藥局能躺賺到老」、「藥師生活品質超好」、「能錢多事少離家近，工時幾乎正常，完美職業」、「藥師行情就死薪水年薪13個月，但生活品質很好」、「藥師五年跟20年年資薪水可能不會差太多，不缺錢又要生活品質的藥師是首選」、「藥師勝在穩定，工程師年紀老了就尷尬」、「以前有朋友是藥師開店，現在每天日子過很爽，不過前期蠻辛苦的」。（編輯：潘毅）