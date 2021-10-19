Deepfake三年前就有！他揭「恐怖用途」　連國家都會出事

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談到Deep Fake，厚厚小麥表示，使用「人工智能」跟「人體圖像」的技術，將現有的圖片跟影片，疊加到影片以及圖片之上，簡單來說，做出來的成品就是「看起來跟真的一樣」的造假影片，或是造假音檔，這是利用AI跟機器學習做出來的造假影片，一般人甚至是用肉眼分辨不出來的。
厚厚小麥提到，使用Deep Fake這個技術最多的就是這個電影產業，像是星際大戰將老演員的臉放在替身演員身上，產生復刻版影片；知名連載影集的玩命關頭7，保羅沃克因為拍到一半出車禍過世，後來劇組也是使用Deep Fake這個技術，讓保羅沃克在電影裡復活。
另外，Deep Fake AI技術也不僅僅只有只有換臉的功能，他同時可以精準計算並且預測目標對象講話的運動，這項技術已經優化到，一般人肉眼都已經看不出來的程度，所以啊！我們常常會看到有人惡意把一些政治人物合成，講一些種族歧視、批判同性戀議題等等，或是對競選對手的人身攻擊的影片，目的就是要製造更多衝突，干預選舉結果。
而雖然大家再看到這些影片，大家都有能力可以做查證的動作，但是厚厚小麥也坦言「即便如此，許多人看到這些影片仍然只是一笑置之而已，而在我們身邊，還是有很多人對於這種假影片沒有這麼多的警覺性，有很多的學者也認為，這將會對未來的選舉造成很大的衝擊，像是美國加州、德州就已經立法規定，只要使用Deep Fake技術去干預選舉，那就是犯法行為，凡事看到有疑慮的影片還是得查證再查證，如果你已經發現這是假的影片的話，也不要再轉發出去了！（編輯：張嘉哲）
影片曝光之後，吸引不少網友觀看表示「看完你的影片真的抖爆＝＝ 如果選戰拿這個來打....真的是GG，國家大亂」、「有好的用途也有不好的，但真的是很可怕的AI技術」、「學到新知識了，非常感謝」、「用在政治上的話真的不堪設想」、「看完後只覺得以後還有什麼是真實的呢？」（編輯：張嘉哲）