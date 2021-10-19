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Pan Piano訂閱台灣最高！眾抖「成功密碼」：值得開心嗎

▲話題討論度超高的Pan Piano頻道訂閱數已經是台灣最高的個人YouTuber，讓網友直言「現在是不是努力也比不上胸部？」（圖／Pan Piano頻道）
▲話題討論度超高的Pan Piano頻道訂閱數已經是台灣最高的個人YouTuber，讓網友直言「現在是不是努力也比不上胸部？」（圖／Pan Piano頻道）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 17:20:47

隨著科技時代進步，YouTuber成為新興產業，不少人透過不同題材拍攝影片賺取收入，憑藉個人特色經營頻道來吸引觀眾群。而高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」，因身材姣好、琴技高超受到矚目，就有網友去查詢台灣的YouTuber訂閱排行，發現Pan Piano已經是個人最高，引發熱議。

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有網友在PTT發文，透露自己由於小玉事件，一時好奇去查了台灣的YouTuber訂閱排行，發現排名第一的是「這群人」，但這群人的頻道是多成員團體合作的模式，而若是單一個人YouTuber的話，Pan Piano已經是訂閱最多，還贏過阿滴、蔡阿嘎、Joeman等知名網紅大咖，讓他直呼驚人。

▲Pan Piano最適合和哪位YouTuber聯名？貼文引發熱議。（圖／翻攝自Pan Piano YouTube）
▲Pan Piano人氣火爆。（圖／翻攝自Pan Piano YouTube）
另外也有網友在PTT女孩版發文，認為Pan Piano當年還沒開始玩cosplay和大方展露身材時的訂閱數，和現在根本是天差地遠，讓該網友不禁感慨「她可能花了十幾二十年在鋼琴上，最後卻是靠露奶出人頭地，這是不是代表努力最後還是比不上胸部？」

網友紛紛在底下留言回覆說，「無法理解這樣走紅值得開心？就算性別對調還是沒辦法理解」、「恭喜你發現財富密碼」、「一個觀看型的鋼琴表演者」、「她是國際級的」、「她應該是最有國際話語權的台灣youtuber了，可以跟檯面上的許多外國大咖互動合作，業配的話其實有日本合作商品」。

▲cosplay是「Pan Piano」人氣高漲的一大原因。（圖／翻攝自「Pan Piano」頻道）
▲cosplay是「Pan Piano」人氣高漲的一大原因。（圖／翻攝自「Pan Piano」頻道）
其實之前就有網友分析過Pan Piano高人氣的原因，除了大方展露姣好身材，另外的關鍵就是「服裝很有質感、封面圖選得很用心」，以及「不露臉保持神秘感」。（編輯：倪浩軒）

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