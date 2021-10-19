男胃痛苦忍半年！醫剖腹見「整台手機」傻眼：卡6個月了
不少民眾經常遇到肚子痛的情況，卻又說不出究竟是腹部、胃部哪裡疼痛，向醫生求助檢查還得透過X光才能發現異狀。日前在埃及就有一名男子因腹痛難受到醫院檢查，利用X光一照才知道男子胃中竟有「一台手機」，若不立即進行手術恐將危及性命，離譜情況曝光後就連替他診治的醫生也忍不住看傻了眼。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 17:18:04
根據英國《鏡報》、《今日海灣》等外媒報導，埃及亞斯文大學醫院（Aswan University Hospital）近日收治一名「胃內有手機」的男病患，據病患表示，他因為胃痛難耐因此到了醫院檢查，診治醫師先是推斷他腹內應有異物，安排了X光檢查後才知道原來這異物竟然是台完整的橘黃色手機。
醫師表示，這台手機卡在病患胃中長達半年，導致男子無法順利進食、腸道感染，必須趕緊進行手術取出。而X光檢查結果出爐後，病患才尷尬坦言，自己6個月前因為「誤吞手機」實在太難為情，原本希望能隨時間自然排出，但實在是痛苦難耐這才趕往醫院尋求協助。
醫院董事會主席艾爾達舒理（Mohamed El-Dahshoury）表示，該名病患胃中的手機這6個月並沒有如他所預期的「順利排出」，因此安排手術將橘黃色的手機取出，而這也是院方第一次遇到吞下「整台手機」的情況，同時也表示術後男子應為正常恢復健康，不過並未透露男子究竟為何吞下整台手機。（編輯：楊智傑）