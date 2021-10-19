婚前健檢全正常！女友羞吐「1疑問」 男崩潰：自信沒了
為了結婚後的生活穩定著想，近年來婚前健康檢查也越來越流行。不過有男網友遭女友建議去「婚前健檢」，而後者的「真實目的」曝光後，更讓原PO自信心崩潰。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 17:31:57
原PO日前在論壇《Dcard》上發文提到「兩個月前和女友求婚成功，正當我要通知雙方父母準備結婚時，女友突然要我去婚前健檢，避免之後有生育的問題」。而全部的檢查報告出爐後，也顯示原PO身體狀況一切正常，他也隨即再向女友確認「既然沒問題了，那可以跟爸媽們說了吧？」
沒想到女友此時才害羞的補問男友「你去檢查沒有早洩問題嗎？」此時原PO才懂女友的真正目的，女友更坦言「你真的越來越快，我怕未來會影響到我們兩人之間的關係」。
聽完女友的自白後，原PO這才醒悟「這種問題，的確結婚前不攤開來說，對大家都不好」。他隨後又去相關醫科看診，醫生也說「超過三分鐘不算早洩」，女友聽完解釋卻無法認同，「希望能真正解決這個問題」。原PO最後也無奈地說「錢能解決的事情倒都小事，但身體的問題真的讓我苦惱，這真的很打擊我的自信」。
不少網友看完後也紛紛給予建議「她一定是很愛你才跟你說，不然直接分手就好了」、「女生提出的很合理，你的性生活不能滿足，遲早會有婚姻問題」、「正視這個問題吧，不要說什麼超過3分鐘就到標準，月薪有24000也算基本標準，但這真的能令人滿意嗎」、「不要比上不足比下有餘啊」。（編輯：潘毅）