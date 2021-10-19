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願望成真！農曆十五「滿月日」　專家曝：12星座許願秘訣

▲明（20）日將迎來滿月之日，可以趁機許下願望（圖／取自unsplash）
▲明（20）日將迎來滿月之日，可以趁機許下願望（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 17:26:05

明（20）日將迎來「滿月日」，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，十二星座許願秘訣，若是覺得最近運勢不佳，可以跟著艾菲爾老師的方法趁著吉時來許願，也許有機會迎來意想不到的好運勢喔！

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▲艾菲爾老師分享「滿月之日」，十二星座許願秘訣（圖／取自unsplash）
▲艾菲爾老師分享「滿月之日」，十二星座許願秘訣（圖／取自unsplash）
【農歷十五許願關鍵詞】請參考太陽丶上升星座

白羊【遠離小人】、金牛【旅行平安】

雙子【遇上真愛】、巨蟹【投資精准】

獅子【生活無慮】、處女【情人寵愛】

天秤【職場紅人】、天蠍【人緣大好】

射手【舊疾痊癒】、魔羯【遇上真愛】

水瓶【財運亨通】、雙魚【好事上門】

明天10/20（星期三）是農歷十五日，艾菲爾老師要為家人、粉絲祈福還願。想要祈福轉運的人可以吃素丶並禁食牛肉，也可以口念六字大明咒祈福『唵嘛呢叭咪吽』唵（ōng）嘛（mā）呢（nī）叭（bēi）咪（ mēi ）吽（hōng），為自己消災解厄！

【白羊座月圓許願】

這次農歷十五月圓許願，月亮停留在白羊座，為我們的心靈帶來了積極丶活力的感受，當與人溝通丶或協調事情時，也會特別的勇於表達，你能夠清楚知道自己要做什麽，也會非常有執行力，並且可以獲得別人的認同。記得只要多用點心丶瞻前顧後，你便能很快的達成目標。而感情方面，記得多關心情人的內在情緒，再忙也要抽出時間陪伴家人丶伴侶，別一味的只往前衝喔！

【許願吉時】

上午9:00~13:00

下上15:00~17:00。

這些時間區間的能量極好。

【許願方式】

許願時可以準備一個蠟燭，最好是沒有使用過的丶顏色不拘，事先將自己的心願寫在一張紙上（最多10個）。許願時點上蠟燭，依序念出自己的願望後，再吹熄蠟燭。（許願期間不要離開蠟燭，吹熄後要注意火星是否已熄滅，確保自身及居家安全）

寫滿願望的紙條可放在自己的錢包中待下次許願再替換即可。可邀請朋友一同許願，匯集願力讓願望實現以後，建議你多行善積德丶種福田。（編輯：鍾怡婷）

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