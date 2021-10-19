願望成真！農曆十五「滿月日」　專家曝：12星座許願秘訣

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白羊【遠離小人】、金牛【旅行平安】
雙子【遇上真愛】、巨蟹【投資精准】
獅子【生活無慮】、處女【情人寵愛】
天秤【職場紅人】、天蠍【人緣大好】
射手【舊疾痊癒】、魔羯【遇上真愛】
水瓶【財運亨通】、雙魚【好事上門】
明天10/20（星期三）是農歷十五日，艾菲爾老師要為家人、粉絲祈福還願。想要祈福轉運的人可以吃素丶並禁食牛肉，也可以口念六字大明咒祈福『唵嘛呢叭咪吽』唵（ōng）嘛（mā）呢（nī）叭（bēi）咪（ mēi ）吽（hōng），為自己消災解厄！
【白羊座月圓許願】
這次農歷十五月圓許願，月亮停留在白羊座，為我們的心靈帶來了積極丶活力的感受，當與人溝通丶或協調事情時，也會特別的勇於表達，你能夠清楚知道自己要做什麽，也會非常有執行力，並且可以獲得別人的認同。記得只要多用點心丶瞻前顧後，你便能很快的達成目標。而感情方面，記得多關心情人的內在情緒，再忙也要抽出時間陪伴家人丶伴侶，別一味的只往前衝喔！
【許願吉時】
上午9:00~13:00
下上15:00~17:00。
這些時間區間的能量極好。
【許願方式】
許願時可以準備一個蠟燭，最好是沒有使用過的丶顏色不拘，事先將自己的心願寫在一張紙上（最多10個）。許願時點上蠟燭，依序念出自己的願望後，再吹熄蠟燭。（許願期間不要離開蠟燭，吹熄後要注意火星是否已熄滅，確保自身及居家安全）
寫滿願望的紙條可放在自己的錢包中待下次許願再替換即可。可邀請朋友一同許願，匯集願力讓願望實現以後，建議你多行善積德丶種福田。（編輯：鍾怡婷）