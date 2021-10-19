撿回「手機架」卻少無線充電功能！網一看笑：眼神太鄙視
大家看手機或是平板電腦時，都會使用手機架嗎？一名網友在網路社團分享一張照片引起網友熱烈討論，原來照片中的女子用手機追劇時，使用了一款「撿回來的手機架」，卻忍不住感嘆「就少了無線充電功能」，然而網友一看全笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 18:20:12
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》表示，這個「手機架」是一年前從回收場撿回來的，但是少了「無線供電功能」讓原PO很感嘆。但是仔細一看這「手機架」不僅造型特殊，身上佈滿毛毛的虎斑花紋，原來是一隻虎斑貓趴在桌上，兩隻小手上面放著女子正在追劇的手機，下巴剛好饋在上方，一動也不動直接當現成的「手機架」！
原PO將照片分享在社團後，短短2天就累積超過1.8萬名網友狂按讚，大家紛紛笑說：「我也是這樣玩手遊」、「請問可以搖控轉向嗎？」、「跟真的好像，請問哪買的到」、「冬天有暖手功能 還不用充電」、「超擬真，溫感，手機架一個應該不便宜」、「追劇神器」。
另外也有不少眼尖網友注意到：「看那鄙視的眼神」、「喵皇心想：為了罐罐，我忍」、「眼神表示還要看多久」、「有問過貓貓的意見嗎？」、「主子新功能解鎖了」。（編輯：陳珮瑜）