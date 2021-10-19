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餐點送完外送員卻「站門口不走」！眾見真相怒了：太恐怖

▲有網友因為傷不便出門，使用平台選擇無接觸送餐方式，然而外送員抵達後，卻「站門口不走」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有網友因為傷不便出門，使用平台選擇無接觸送餐方式，然而外送員抵達後，卻「站門口不走」。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 18:34:03

近年外送平台正夯，民眾若不方便出門，外送員就能幫上大忙。不過有網友因為傷不便出門，使用平台選擇無接觸送餐方式，然而外送員抵達後，卻「站門口不走」，完整過程曝光，也立刻掀起眾多網友的怒火。

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原PO在臉書《爆怨公社》上控訴，「因為手受傷半夜出門不方便，使用外送無接觸送餐且信用卡付款，也事先在訂單備註告知手斷不方便並附上感謝」。

原PO也補充，自己目前住處沒有管理員，不須爬樓梯，有免感應的電梯可搭乘。沒想到該外送員抵達他家門後，傳訊息表示餐點到了，原PO則再度回應「餐點放門把上就可以了，我點選無接觸取餐」。

然而原PO走到門口一看貓眼，卻發現該外送員還在自家門口站著，也沒有點選「訂單完成」，讓他忍不住詢問對方「為何不離開」？沒想到外送員卻回應「確定你的手斷了，關心你一下」。

▲原PO相當困惑，自己選擇的是無接觸訂單，若是外送員要在門口等待客人取餐，那根本沒意義。但該外送員則聲稱無接觸訂單只需要保持適當的距離。
▲原PO相當困惑，自己選擇的是無接觸訂單，若是外送員要在門口等待客人取餐，那根本沒意義。但該外送員則聲稱無接觸訂單只需要保持適當的距離。
雙方各持己見，外送員隨後又傳來訊息：「那我幫您送回店家好了」，最後也真的送回店家，轉單換其他外送員送餐。原PO看完此舉也相當傻眼「這樣誰敢收啊，直接取消然後客訴了，半夜2點守在別人門口不走，到底存什麼心？要看到客戶手真的斷，這種心態到底有多扭曲？」

不少網友看完誇張的過程也紛紛大罵「現在外送點無接觸，不是只要拍個照，確定餐點送達就可以離開嗎」、「就選無接觸了不是嗎？幹嘛要確認，又不是沒付錢」、「要是我就會讓他等一下然後直接報警」、「都已經告知無接觸了，到底是多想跟你人與人的接觸啊」、「前面我以為就是怕客人沒收到，所以堅持要遠遠看到客人取餐後才走，但最後一句話真的要不得」。

▲原PO因為手傷不便穿衣，想請外送員離開後再開門取餐，沒想到產生糾紛。（圖／翻攝爆怨公社）
▲原PO因為手傷不便穿衣，想請外送員離開後再開門取餐，沒想到產生糾紛。（圖／翻攝爆怨公社）
但也有部分外送員幫忙緩頰「公司真的有規定，與餐點距離一公尺，確認消費者拿到餐點才可以離開」、「可能之前被客人搞過吧，餐點放著幾個小時以後，客服打電話來說客人找不到餐」、「規定真的是要看到客人拿餐，但他真的沒必要這樣說話」。（編輯：潘毅）

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