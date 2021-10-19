拒收對折五倍券！店員1理由搖頭了 苦主臉綠：這也算嗎
振興五倍券紙本兌領開跑多日，今年不僅面額提高到五千元，也開放許多去年未開放的項目，像是電商等等，不過是否找零、拒收與否等消費糾紛仍不斷傳出。日前就有名女網友無奈表示，自己因為平時將五倍券對折放入短夾收納，卻被店員以此為由拒收，話題曝光後掀起不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 18:32:42
該名女網友昨（18）日透過臉書社團《爆廢公社公開版》還原事發經過，她無奈感嘆「今天使用振興券遇到一件很傻眼的事……」，並提到當天自己到店家消費打算利用紙本五倍券結帳，沒想到因為平常用短夾收納五倍券，難免有摺痕，店員卻告訴她「妳這個有折過，我們不能收」，並解釋「我們公司規定不能毀損」不讓她支付。
聽到對方的說法就讓原PO相當納悶，傻眼表示「有折過不能收？這是什麼道理？我每一張都折過啊！」，接著又告訴店員自己在別的店家也有使用「有摺痕」的五倍券，而且從沒被拒收過，店員這才反問「所以他們都有收喔？」接受付款。
原PO曬出自己的皮夾和200元振興券，疑惑詢問「這應該不算毁損吧？我從來沒有想過這個問題」，不少留言也回應「上次去超市，（五倍券）皺巴巴的，店員有猶豫，討論了一下才收」、「去菜市場也有這情況，真無言」，更有民眾幽默吐槽「那我要快點拿去護貝了」，不過也有網友替店員緩頰「很多公司會跟員工說，不能收到折到的五倍券，並不是員工的問題」。
事實上，查詢振興五倍券的兌領、使用規範當中提及，「營業人持有破損之振興五倍券向金融機構申請兌領，除有下列情形之一者照全額兌付外，其餘不予兌付：(1) 破損，但餘留部分在四分之三以上。(2) 破損，但片片能吻合。(3) 污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認」，因此若商家見到破損的振興五倍券有疑慮，可以參照以上規範斟酌收下，不須因稍有破損而拒收。（編輯：楊智傑）