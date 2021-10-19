收到「一條空白」500元鈔！內行急提醒：去銀行換要注意
日常生活中使用現金交易，也會拿到新舊程度不一的紙鈔。就有網友意外收到「一行空白」500元鈔票，忍不住憂心喊「根本不敢花」，但立刻有收藏家急喊願意收購，也有內行人提醒去倒銀行更換時的「注意事項」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 21:14:48
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己出門購物完，回家後整理錢包才發現拿到有異狀的5百元鈔票，「防偽線位置只剩下一條空白，但在空白處仔細看也有淡淡的『圓』字」，讓她無奈表示「試問…收到這種錢，可以去銀行換的嗎？」
貼文曝光立刻有不少人驚呼，「如果不是外力造成的，那就是收藏家眼中變體鈔」、「你不要的話我願意跟你換，會增值的」、「會有收藏NG鈔的人高價收」。
另外也有內行人提醒「拿去台銀要求鑑定是否為真鈔，千萬不要直接換，協助鑑定跟使用偽鈔是差很多的」、「要拿去銀行說我要『鑑定』，如果你直接說要換鈔，結果鑑定出來是假鈔你可能會有刑責」、「只要是真鈔，拿去台銀換，都沒問題啊，但如果是偽鈔，我記得他會回收，且給你一張證明」、「可以去台銀換哦，我也曾經洗衣服洗掉過，去台銀換了一張新鈔回來哦」、「直接拿去台銀，不用試ATM因為ATM不會收」。（編輯：潘毅）