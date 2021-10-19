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DeepFake不雅照有先例！媽誣陷「啦啦隊對手」替愛女上位

▲美國今年初有名母親利用深偽（Deep Fake）換臉技術，將女兒的啦啦隊對手偽造合成不雅照，更多次匿名騷擾對方家屬因此遭到逮捕。（示意圖／取自《Pexel》）
▲美國今年初有名母親利用深偽（Deep Fake）換臉技術，將女兒的啦啦隊對手偽造合成不雅照，更多次匿名騷擾對方家屬因此遭到逮捕。（示意圖／取自《Pexel》）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 21:13:58

去年宣布引退的YouTuber小玉遭爆，因利用深偽（Deep Fake）換臉技術，販賣總統蔡英文、高雄市議員黃捷、藝人鄭家純、脫口秀演員龍龍等「換臉」謎片，受害者遍及政治圈、演藝圈、實況圈，非法所得更超過新台幣上千萬元，消息震驚各界。事實上，利用「Deep Fake」技術犯罪早有先例，今年初美國賓州就有一名母親利用Deep Fake技術惡意抹黑女兒在學校的啦啦隊對手，偽造對方的裸照與抽菸喝酒等影像，導致對方險些退學、自殺。

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YouTuber小玉利用深偽技術販賣「台灣網紅挖面」移植謎片讓台灣民眾更關注數位性暴力與Deep Fake技術，其實Deep Fake過去多被用在影視娛樂產業，但近年來卻有不少人利用此技術進行犯罪行為，例如惡意合成政治人物的臉，搭配歧視、不實言論干涉選舉。根據《BBC》報導，今年初在美國賓西法尼亞州也有一名「地方媽媽」拉斐拉·斯派恩（Raffaela Spone）透過Deep Fake技術偽造影像遭到逮捕。

▲YouTuber小玉驚傳涉嫌在Telegram群組「台灣網紅挖面」將許多女性名人換臉成謎片主角，受害者高達上百人。（圖／翻攝小玉IG）
▲YouTuber小玉驚傳涉嫌在Telegram群組「台灣網紅挖面」將許多女性名人換臉成謎片主角，受害者高達上百人。（圖／翻攝小玉IG）
報導指出，這名50歲的媽媽為了一心想讓女兒順利擠下競爭對手，當上學校內的頭號啦啦隊長，先是在社群媒體上下載了對方的大頭貼，在利用Deep Fake技術合成該名競爭對手的頭像到其他女子的裸照上，同時也偽造了不少對方抽菸、喝酒鬧事等的影像並寄給教練，更匿名傳送騷擾訊息給這些受害者與其家長，深受其害的家庭不堪其擾之下終於向警方報案。

儘管這些影像、不雅照全是偽造出來的，但一般民眾並無法直觀辨識真假，超過三名以上的受害者家庭接續向警方報案尋求協助，甚至有受害者差點因為這些Deep Fake影像遭到退學、甚至要求自殺以明志，她也因犯下騷擾罪、網路霸凌未成年人等罪嫌遭逮捕。

至於小玉因涉嫌散布、播送及販賣猥褻影音（像）紀錄物品罪嫌、意圖散布、播送、販賣而製造、持有猥褻影音紀錄物品罪嫌及公然侮辱罪，最後以30萬元讓成功交保，法務部今（19）日也表示，偽影片散布破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，法務部有鑑於此，將加速修法腳步，朝向加重刑責方向修法，以嚴懲不法。（編輯：楊智傑）

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