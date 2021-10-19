DeepFake不雅照有先例！媽誣陷「啦啦隊對手」替愛女上位

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報導指出，這名50歲的媽媽為了一心想讓女兒順利擠下競爭對手，當上學校內的頭號啦啦隊長，先是在社群媒體上下載了對方的大頭貼，在利用Deep Fake技術合成該名競爭對手的頭像到其他女子的裸照上，同時也偽造了不少對方抽菸、喝酒鬧事等的影像並寄給教練，更匿名傳送騷擾訊息給這些受害者與其家長，深受其害的家庭不堪其擾之下終於向警方報案。
儘管這些影像、不雅照全是偽造出來的，但一般民眾並無法直觀辨識真假，超過三名以上的受害者家庭接續向警方報案尋求協助，甚至有受害者差點因為這些Deep Fake影像遭到退學、甚至要求自殺以明志，她也因犯下騷擾罪、網路霸凌未成年人等罪嫌遭逮捕。
至於小玉因涉嫌散布、播送及販賣猥褻影音（像）紀錄物品罪嫌、意圖散布、播送、販賣而製造、持有猥褻影音紀錄物品罪嫌及公然侮辱罪，最後以30萬元讓成功交保，法務部今（19）日也表示，偽影片散布破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，法務部有鑑於此，將加速修法腳步，朝向加重刑責方向修法，以嚴懲不法。（編輯：楊智傑）
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