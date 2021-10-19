家裡長輩「拿手菜」是哪道？台人答案一面倒：吃到都會怕

我是廣告 請繼續往下閱讀
而友人母親擅長的拿手菜則是相當講究的鑄鐵鍋煎牛排、宮保雞丁、白菜滷跟豬肉味噌湯等等，就連原PO也忍不住表示「都是我愛吃的，聽得我很羨慕！」，另外她也分享自己的爺爺奶奶也有獨門料理，「我阿公很擅長煎恰恰的蘿蔔糕，我們家其他人都做不出來；阿嬤很會做一個可怕的醃蕗蕎，味道像荸薺，醃的會有個酸腥味，但我爸超愛」。
文末，她也好奇提問「大家家裡長輩都有什麼拿手的代表菜呢？好吃難吃都可以，自稱拿手也可以」，而話題也掀起不少網友紛紛回應，留言串當中有不少鄉民回答「滷豬腳」是家裡長輩的手路菜，「我家是滷豬腳跟排骨湯，肉一定要燉到軟爛一戳就開或燉出膠質，超愛那口感，但就是很花時間」、「滷豬腳跟滷肉+1，我媽以前會慢燉4小時去滷，或是放隔夜讓滷汁滲透進去，最近則是改用金小萬去煮，她說時間可以縮短到1小時煮好，我吃是覺得味道一樣，但口感變得更好了，Q彈好吃而且很嫩」。
此外，也有不少網友幽默調侃「竹筍炒肉絲」才是從小吃到大的拿手菜，一來指的是這道家常料理，一來指的則是過去台灣有不少傳統家長用「藤條」、「竹條」來責罰小孩的方式「竹筍炒肉絲」、「竹筍炒肉絲，吃到會怕」；另外也有網友懷念起長輩們的拿手料理「奶奶超會煮，沒有不好吃的！尤其是江浙菜，有時去外面江浙菜館，吃完都會覺得，還不如找奶奶撒嬌讓他煮給我吃好」、「懷念阿嬤的飯湯」、「我爸超會煮麻油雞跟麻油雞飯，我同學很愛吃」。（編輯：楊智傑）