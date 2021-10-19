COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

家裡長輩「拿手菜」是哪道？台人答案一面倒：吃到都會怕

▲家裡會下廚的長輩拿手菜是哪道呢？網友好奇提問後掀起不少台人回應，其中一道「家常料理」更是一面倒被眾人點出。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲家裡會下廚的長輩拿手菜是哪道呢？網友好奇提問後掀起不少台人回應，其中一道「家常料理」更是一面倒被眾人點出。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 22:43:08

如果家中有在開伙的人，必定會熟知家中長輩煮菜的習慣，哪些是拿手菜，哪些又是比較少見的特殊菜色，而不少離開家鄉在外念書、打拼的台灣人，更容易在過節時懷念起長輩們的「拿手菜」，日前就有網友好奇提問「你們家長輩有什麼拿手菜？」，沒想到話題曝光後，竟釣出一票網友給出答案，更掀起鄉民們熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
受新冠疫情影響，不少民眾培養了在家下廚的習慣，日前就有一名女網友在PTT的WomenTalk版上發文提到，自己與友人近日聊到了家裡長輩們的手路菜，原PO表示自己媽媽擅長的是排骨湯，「各種排骨湯 她煮排骨湯不管是蘿蔔排骨、冬瓜排骨、山藥排骨、清燉排骨，都比外面賣的好喝很多」。

而友人母親擅長的拿手菜則是相當講究的鑄鐵鍋煎牛排、宮保雞丁、白菜滷跟豬肉味噌湯等等，就連原PO也忍不住表示「都是我愛吃的，聽得我很羨慕！」，另外她也分享自己的爺爺奶奶也有獨門料理，「我阿公很擅長煎恰恰的蘿蔔糕，我們家其他人都做不出來；阿嬤很會做一個可怕的醃蕗蕎，味道像荸薺，醃的會有個酸腥味，但我爸超愛」。

▲原PO好奇「大家最愛哪道客家料理」，並透露自己最愛梅干扣肉，直呼「能配三碗飯」。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲原PO盤點家中長輩們的拿手家常料理。（示意圖／取自 Pixabay ）
文末，她也好奇提問「大家家裡長輩都有什麼拿手的代表菜呢？好吃難吃都可以，自稱拿手也可以」，而話題也掀起不少網友紛紛回應，留言串當中有不少鄉民回答「滷豬腳」是家裡長輩的手路菜，「我家是滷豬腳跟排骨湯，肉一定要燉到軟爛一戳就開或燉出膠質，超愛那口感，但就是很花時間」、「滷豬腳跟滷肉+1，我媽以前會慢燉4小時去滷，或是放隔夜讓滷汁滲透進去，最近則是改用金小萬去煮，她說時間可以縮短到1小時煮好，我吃是覺得味道一樣，但口感變得更好了，Q彈好吃而且很嫩」。

▲豬腳要怎麼燉才好吃？熟記「2多3少技巧」，滷豬腳便能入味又好吃。（示意圖／取自pixabay ）
▲滷豬腳在傳統上有去霉運的意涵，不少台灣民眾的長輩更是信手捻來就能滷的入味又好吃。（示意圖／取自pixabay ）
此外，也有不少網友幽默調侃「竹筍炒肉絲」才是從小吃到大的拿手菜，一來指的是這道家常料理，一來指的則是過去台灣有不少傳統家長用「藤條」、「竹條」來責罰小孩的方式「竹筍炒肉絲」、「竹筍炒肉絲，吃到會怕」；另外也有網友懷念起長輩們的拿手料理「奶奶超會煮，沒有不好吃的！尤其是江浙菜，有時去外面江浙菜館，吃完都會覺得，還不如找奶奶撒嬌讓他煮給我吃好」、「懷念阿嬤的飯湯」、「我爸超會煮麻油雞跟麻油雞飯，我同學很愛吃」。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀