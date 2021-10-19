收陌生簡訊問「你皮在癢」！女睡醒發毛 內行揭暗黑真相
近年來詐騙手法相當多樣，不少歹徒時常假冒其他身份，利用打電話、傳簡訊，甚至加入通訊軟體為好友等途徑行騙民眾，藉此詐取民眾的錢財。不過日前就有名女網友提到，自從去年換了新的電話號碼後相當保密，只有家人知道，但近日卻突然接到了一則來自陌生人的簡訊，上頭只寫著「你是皮在癢嗎」一句威脅，讓她相當害怕。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 23:18:07
這名女網友透過社群論壇《Dcard》分享自己詭異的經歷，她提到自己當天中午正在午睡，沒想到鬧鐘響起後，檢查手機通知時卻看到一則來自陌生人的簡訊，上頭既沒有任何不明的連結，也沒有任何看起來像是拐騙她的資訊，只有短短一句威脅「你是皮在癢嗎」，讓她忍不住有些害怕。
原PO表示，「我也反查過號碼了，但是私人的查不到是誰，看到這個又毛毛的」，平時上課下班過得很安分的她，看到這則簡訊也難免感到不舒服又害怕，不明白為何會突然收到。文章一出就有不少網友連忙安慰她，「不理他，封鎖比較好，搞不好又是什麼新的詐騙或是釣魚」、「我剛申請手機號碼的時候我也接到很多人打來報自己的車牌號碼」、「我覺得就傳錯吧！之前我還遇過打我家電話問這裡是不是補習班的耶」；另外也有網友用幽默化解她的不安「回他：皮卡皮卡」、「重點是你皮到底有沒有在癢啊？」、「現在手機只有詐騙跟騷擾電話會打來關心我了」。
此外，有另一名女網友見狀也分享了自己接到陌生簡訊的經歷，有趣的是這名女網友收到的簡訊是由自稱從事八大行業的「小雪」傳來，內容提到上禮拜薪水42000、按摩2小時6000元等等，讓她忍不住好奇的回訊息詢問，而有過來人就解釋，這其實是另一種騙人的暗黑手法「他是想要騙女生下海、不是騙客人去的，他跟你聊的時候也一直講什麼保障公司怎樣怎樣，搞不好比較缺錢的女生真的會想去做，然後去了他們才說『剛開始做沒有一萬、看年資加薪水之類的』，然後給他們很少的錢」、「只是看有沒有機會碰到要下海的啦，還真的傳錯勒」。 （編輯：楊智傑）