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麥當勞太夯摩斯漢堡怎生存？老饕認「2優勢」：沒人取代

▲摩斯漢堡屬於日式型態的速食店，也深受不少老饕喜愛。（圖／NOWnews資料照片）
▲摩斯漢堡屬於日式型態的速食店，也深受不少老饕喜愛。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-10-20 07:19:52｜2021-10-20 07:21:23

台灣速食業非常多元，從美式的麥當勞、肯德基到日式的摩斯漢堡、肯德基都有，每一種都有不同的愛好者，但說到速食店霸主，大多數人還是會以麥當勞為主。近日，就有網友討論「摩斯的在台灣的話，優勢在哪？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「摩斯漢堡在台灣可以說是三大速食之一，但很多人都說貴，一個套餐至少200塊內，比較精緻，份量看起來比較少，但看熱量，根本沒有比較少，一個套餐也是要600大卡以上，想知道相比其他家，摩斯漢堡是真的好吃還是捧出來的」。

▲住麥當勞附近超級爽？過來人逆風吐2隱藏點。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友比較麥當勞以及摩斯漢堡的差異。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「是真的好吃，紅茶也是無可取代」、「如果說麥當勞是薯條，摩斯代表就是紅茶」、「紅茶就是本體」、「是真的有好吃到」、「好吃跟紅茶是唯二能打的點」、「絕對不雷算好吃」、「綠茶跟紅茶贏過其他家速食店的」、「想喝紅茶絕對去吃摩斯」。

不過，也有網友點出弊病「份量太少+太貴」、「好吃可是太貴」、「只能偶爾吃，雖然好吃，但份量太少」、「不錯吃，可是真的又貴又少」、「份量能多一點的話，我會選摩斯」、「貴，份量少，其他沒什麼挑惕」、「除了貴跟少，想不出其他缺點了」。（編輯：張嘉哲）

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