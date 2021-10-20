《魷魚遊戲》現蹤六福村！神扮演路人嗨炸 下秒慘賠1萬5
上個月上映的南韓影集《魷魚遊戲》全球大爆紅，討論度極高，劇中的演員全部身價翻漲，在全球也掀起一波模仿熱潮。而近日，就有台灣人扮演《魷魚遊戲》當中的工作人員，集體出遊六福村，讓路人眼睛為之一亮，但沒想到最後竟然慘賠1萬5，其過程曝光後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 08:42:21
原PO在「Dcard」貼文指出「前天跟大學同學去六福村玩，因為最近剛好有萬聖節的活動，只要變裝70％以上的話，門票就能399元入場，經過我同學一番努力之下，我們裝扮成超級沒梗的《魷魚遊戲》工作人員，當然，到了現場也超級多魷魚遊戲好朋友們！」
「然後進場之後，難免都會有路人要來合照，於是我就很開心跟一個路人弟弟玩，讓他拿著槍指著我，我就躺在地板假死，結果就在這瞬間，我的手機就在我衣服後面口袋碎掉了........我在10/1下訂了 iPhone 13 pro max，本來預估說我現在的12 Pro可以折抵19500，結果現在因為裂掉剩下4875元.....真的欲哭無淚」。
貼文一出，網友紛紛回應「看來是真的要去參加魷魚遊戲啦！」、「我真的不敢拿裸機…一天可以摔三次的我，犀牛盾是我的神」、「裸機很美但風險也好高啊....這樣就碎一地」、「魷魚遊戲的代價：一萬五」、「這個真的有在衰，代價真大」、「你用你的12 Pro 換到這個小弟弟的童年回憶，說不定他以後會一直記得你喔！哈哈」（編輯：張嘉哲）