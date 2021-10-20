短裙空姐路邊「凍到蹲下發抖」！海航高層為此罰站吹冷風
最近天氣降溫，中國大陸有位旅客拍下海南航空空姐穿著夏季制服短裙，在路邊提著行李箱等車時被凍到蹲下發抖的照片，並將照片轉發給海航的黨委書記顧剛。結果海航高層為此被「罰站」在路邊，同樣感受嚴寒的天氣，事情曝光後引發關注。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 11:14:31
綜合陸媒報導，有位海南航空的白金VIP旅客，在北京碰巧看到下班空姐在路邊等車時凍到蹲下的模樣，認為天氣已經轉涼，但空姐仍穿著夏季制服短裙十分不妥，於是拍下照片後轉發給海航的聯合工作組組長、黨委書記顧剛，詢問顧剛是否能替員工想點辦法，不要讓空姐穿著單薄在路邊受凍。
顧剛先是簡單回應該位熱心旅客「馬上」，接著就在海航高層的內部群組披露此事，建議公司高層們「不要坐在辦公室就感覺四季如一」，多多關注員工的切身需求。
結果又過了一個禮拜，海航仍未針對制服換季以及下班空姐搭車的問題進行任何改善，這讓顧剛相當不滿，於是海航控股黨委書記劉璐帶著一干公司高層從海南飛到北京，深夜時分讓一排長官們站在路邊吹風，實際體會空姐的感受，本來兼任海航集團控股副總裁的客艙部總經理，也因此遭到免去副總裁職務的懲處。
事情鬧大後《澎湃新聞》聯絡到最初的那位熱心旅客，但該位旅客如今態度轉趨低調，強調自己只是提些建議、「有一說一」罷了，希望新聞的熱度趕快過去。海航則表示，空姐制服換季的事項已經在進行中，但為了全集團統一執行，還需要一些時間。（編輯：倪浩軒）