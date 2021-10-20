面試通知寄來超嗨！男回信慘被已讀 2字眾秒懂：難怪涼
企業在徵人才時，從電話通知到面對面的過程，中間的態度、行為，其實都會算在日後是否錄取的綜合考量裡，近日，有一名求職者在企業收到面試訊息後，就遭到已讀沒有下文，讓他感到疑惑自己是不是做錯了什麼？過來人則點出重點，原來是「兩字」誤踩地雷了。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 11:10:19｜2021-10-20 11:13:32
原PO在Dcard發文表示，最近正在尋找正職工作，而一家自己有興趣的大公司，於14日寄來面試邀約，詢問他哪一個時間方便過去面試，原PO馬上回覆：「下週平日上午時間都允許」然而卻慘遭已讀再無下文，讓他感到非常不安。
貼文一出，引出許多過來人指出重點，「『允許』回答的很像企業求你去面試一樣。」、「觀感超不好，如果我是人資直接就不面你了」、「我要是人資看到這個回覆就想已讀你了」、「用「允許」真的涼了」。
也有不少網友建議原PO該如何解決，「建議可以再留言詢問對方是否有安排面試的計畫，提前跟你說好安排時間」、「每個人對字詞的敏感度不一樣，所以也不清楚人資到底在不在意，可以的話打電話詢問吧」、「如果我是人資，是可以理解你的意思，只是會覺得用詞好像用錯了這樣」。（編輯：鍾怡婷）