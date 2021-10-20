新Macbook再無敵手？內行人點「1種人」要三思：不是客群
蘋果昨（19）日凌晨推出第二場秋季發表會，各項產品皆是果粉所愛，尤其新推出的處理晶片M1 Max較以往GPU效能高達13倍以上，於是網友開始疑惑Macbook是否再也沒有敵手，貼文一出引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 11:17:43
這次的MacBook Pro除了多出吸睛的瀏海設計，以往被人詬病的側邊連接埠也更豐富，裝有HDMI接孔、SD讀卡機槽、搭配3個Thunderbolt 4接孔及3.5mm耳機孔，其中最令人吃驚的是若搭配上最新M1 Max晶片，與之前13吋i7版本的MacBook Pro相比，其CPU效能多3.7倍、GPU則高達13倍。
原PO在PTT以「這次的Macbook484已經無人能敵惹？」 為題，說明最新的M1晶片效能強勁，旁邊的配置、插孔也都回歸，於是好奇問大家「有沒有這次Macbook要屌打各大筆電的八卦啊？」。
網友們紛紛熱議，但有細心網友指出若購買者本身為重度遊戲迷則較不適合此電腦，因為Macbook支援的PC遊戲較少，更直言「Macbook客群不是遊戲宅」，若專為此需求選購則需三思。（編輯：李惠婷）