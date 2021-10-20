外送員送餐給超商店員！為找零「互相傷害」 結局大反轉
近年外送平台正夯，民眾在家動動手指便可讓美食上門，越來越多人習慣藉由外送服務打理生活所需，街頭巷尾總能看見外送員穿梭送餐的身影，外送員與客戶之間發生的糾紛或趣事時有所聞。就有位外送員送餐後發現客人是超商內的店員，139元的餐點對方拿出千元大鈔付錢，外送員愣了一下後隨即「1動作」反擊，讓網友笑翻，不過結局倒是意外溫馨。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 11:38:03
原PO在臉書「外送師的奇聞怪事」分享特殊的工作遭遇，早上送一單139元的餐點給超商店員，對方拿千元鈔付錢，讓原PO當場愣了一下，找完錢後立即在超商內拿一罐養樂多再把剛剛收到的千元鈔拿出去結帳，直呼「有些人根本不需要再跟他們說什麼」，並附上一個痛哭流涕的表情符號，千元鈔在超商店員和外送員之間來來回回，雙方為了找零「互相傷害」讓網友笑翻。
大家紛紛在底下留言回覆說，「你來我往，互相傷害」、「傑出的一手」、「你找他的錢進他口袋了，他是拿公司的錢找你，結論就是你們倆的零錢都變多了」、「禮尚往來的概念」、「計畫通」、「以其人之道，還治其人之身」。
不過許多網友都指出，超商收銀機內雖然有很多零錢，但店員身上未必有零錢，所以拿千元鈔付錢也是合情合理，「雖然店員有權限打開收銀機，可是為了保護自己，公款、私款請分開處理」、「很多事情沒做過超商的不了解，店員自叫外送是不能動用也不能打開收銀機換錢，除非有其他同事在場，由他的同事換錢給他」、「店員的做法應該不是有意為難你的啦，你也沒有錯，畢竟我們外送員最怕零錢不夠找，而我們換錢的地方，最常就是便利超商」、「你真的不錯喔，大家互相一下」。（編輯：倪浩軒）