廚房最不能缺什麼？懶人激推這「萬用神物」：根本離不開
現代人生活忙碌，常常在外頭忙到三更半夜才能回家，根本沒有時間將三餐做得美味又講究，只希望能簡單幾步驟解決。就有網友在網路上激推「廚房一神物」，更直言懶人懂得用後就會離不開它。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 12:13:24
原PO在PTT以「沒有微波爐能過活嗎？」為題發文，說明家中的微波爐目前無法運作，詢問廚房中若只有萬用鍋和烤箱能否生活無礙，尤其冬天將至想要每天擁有一杯熱熱的咖啡，沒有微波爐就不能煮水。
大家熱心回覆「買個電熱水瓶，不貴」、「前陣子有買一台對岸的破壁機，蠻好用的」，而後續釣出許多微波爐的死忠支持者「微波爐比電鍋爐子都重要，太好用了」、「微波爐可以處理大部分的食材，真的需要」。
有名網友更新開文章說明微波爐的好，表示自身就有三餐全微波的紀錄「早餐用低火力微波蛋和雞胸肉，加點生菜夾麵包，吃完利用閒暇時間用矽膠盒加水微波生米煮成熟飯備用。午餐把處理好的里肌肉和洋蔥還有咖斯口賣的日式烤肉醬攉一起用中火微波，再用小火微波高麗菜加上早上弄好的白飯」簡單幾步驟就能把一餐做完，網友表示真的非常適合懶人使用！（編輯：李惠婷）