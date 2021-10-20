領完五倍券就悲劇！撕開驚見「3倍的振興」 拯救方法曝
今年因疫情關係，行政院特別發放振興5倍券刺激大家做民生消費，不少人已經搶先第一波領到紙本五倍券。不過就有民眾到超商消費時，不小心撕破五倍券，急得在線上求助「請問各位大神們這要怎麼處理，還能使用嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 13:07:59
原PO日前在《爆廢公社公開版》表示，去年拿到三倍券後，很小心翼翼地用美工刀拆封，但今年拿到五倍券到超商使用時，當著店員從信封側邊撕開，沒想到直接撕破了放在最右邊的兩張「一千元」面額券，當下不僅臉綠，還擔心就此浪費了兩千元，趕緊上網求助大家應該怎麼辦？
救助文一出許多網友都紛紛吐槽「到底在急什麼」、「後面不是有可以撕開的嗎？」、「記取教訓……以後要從兩百塊那邊開始撕」、「有錢就是任性」、「手續費兩千」、「表演如何一瞬間少兩倍」、「徒手撕兩千元，真是土豪」、「突然秒懂之前三倍券用塑膠片裝的用意了！」。
而經濟部也在臉書PO文回應，不少人拿到五倍券太興奮，開箱時造成撕毀好擔心，特別表示只要符合「3條件」還是能繼續使用：
1.破損，但餘留部分在四分之三以上
2.破損，但片片能吻合
3.污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認
而經濟部也補充，如果有疑慮，可以打1988洽詢，或是上五倍券官網詢問線上客服，請大家打開時記得「微大力」就好了喔！（編輯：陳珮瑜）