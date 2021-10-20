六堆300粄條文化節　好吃好玩又好買

「六堆300-粄條文化節IN六堆」，將於10月23日於屏東公園及10月30日於潮州泗林健走步道，邀請民眾走出戶外，參與年度客家美食盛宴。今（20日）在屏東縣政府舉行宣傳記者會，廣邀全國民眾一起來屏東作客。屏縣府客家事務處表示，今逢六堆開庄300周年，全年度慶典活動以「春耕、夏耘、秋收、冬藏」規劃，時序邁入10月秋收季節，收割辛勤耕耘的成果。
記者黃正忠／屏東報導
2021-10-20 22:30:00
客務處表示，活動以「六堆300-粄條文化節IN六堆」為主軸，除了延續「客家面帕粄、閩南粿仔以及新住民河粉」屏東粄條三兄弟品牌，讓粄條不僅是傳承客家的常民美食文化，期盼透節慶活動，讓更多民眾認識南部六堆客家。
除了客家業者參與展售，並邀請本縣各類別料理風味餐廳與在地社團攜手合作，包括客家餐廳、海鮮餐廳、泰式料理或創意眷村菜等不同風格料理，嘗試以各自擅長的料理手法，重新演繹粄食料理，讓客家粄條融入不同料理風味，傳統粄食也可以很IN，歡迎民眾走進會場或餐廳品嘗店家的好手藝。
客務處長陳麗萍說明，六堆300年是一個歷史里程碑，文化傳承與推廣最平易近人的方式莫過於以美食為傳遞媒介，透過街頭巷弄的常民美食，讓更多民眾可以進一步了解，粄食源於客家先民生活、歲時祭儀及風俗相互交融出獨特的飲食文化。
會場中還有在地特色產業展售，為了促進現場攤商買氣並響應振興五倍券方案，本次活動還推出7項好禮，讓民眾有機會免費嘗粄食、拿好禮還有滿額抽獎等優惠，配合主活動也推出2場屏東熱門景點的遊程，絕對好吃、好玩又好買。