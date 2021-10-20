六堆300粄條文化節　好吃好玩又好買

「六堆 300- 粄條文化節 IN 六堆」，將於 10 月 23 日於屏東公園及 10 月 30 日 於潮州泗林健走步道，邀請民眾走出戶外，參與年度客家美食盛宴。今（ 20 日）在屏東縣政府舉行宣傳記者會，廣邀全國民眾一起來屏東作客。屏縣府客家事務處表示，今逢六堆開庄 300 周年，全年度慶典活動以「春耕、夏耘、秋收、冬藏」規劃，時序邁入 10 月秋收季節，收割辛勤耕耘的成果。

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▲活動以「六堆300-粄條文化節IN六堆」為主軸，延續客家面帕粄、閩南粿仔以及新住民河粉，創意眷村菜等不同風格料理。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.20）

客務處表示，活動以「六堆 300- 粄條文化節 IN 六堆」為主軸，除了延續「客家面帕粄、閩南粿仔以及新住民河粉」屏東粄條三兄弟品牌，讓粄條不僅是傳承客家的常民美食文化，期盼透節慶活動，讓更多民眾認識南部六堆客家。

除了客家業者參與展售，並邀請本縣各類別料理風味餐廳與在地社團攜手合作，包括客家餐廳、海鮮餐廳、泰式料理或創意眷村菜等不同風格料理，嘗試以各自擅長的料理手法，重新演繹粄食料理，讓客家粄條融入不同料理風味，傳統粄食也可以很 IN ，歡迎民眾走進會場或餐廳品嘗店家的好手藝。

客務處長陳麗萍說明，六堆 300 年是一個歷史里程碑，文化傳承與推廣最平易近人的方式莫過於以美食為傳遞媒介，透過街頭巷弄的常民美食，讓更多民眾可以進一步了解，粄食源於客家先民生活、歲時祭儀及風俗相互交融出獨特的飲食文化。