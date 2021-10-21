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日本咖啡廳只養黑貓　分得出來誰是誰嗎？

▲日本限定的黑貓咖啡廳有許多漂亮的黑貓坐檯！（圖／Tokyo Vreative Travel）
▲日本限定的黑貓咖啡廳有許多漂亮的黑貓坐檯！（圖／Tokyo Vreative Travel）

編輯中心/綜合報導

2021-10-21 07:00:00

日本人愛貓是大家都知道的事，而且許多城市都有貓咪咖啡廳療癒人心，但如果店內全部清一色都是「黑貓」，你能分辨得出哪隻是哪隻嗎？

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▲如果沒有戴不同花色的項圈，一時很難分辨得出哪隻貓是哪隻！（圖／マイナビニュース）
▲如果沒有戴不同花色的項圈，一時很難分辨得出哪隻貓是哪隻！（圖／マイナビニュース）
兵庫縣姬路市有一間名叫「cat cafe ねこびやか‐黒猫cm‐」的咖啡廳相當特別，裡面沒有品種貓，只有9隻全黑的貓咪坐檯，是日本第一間黑貓專門咖啡廳，而這些店貓全都是從收容所裡中途來的，也開放民眾認養。至於為何全部只收黑貓？老闆表示早期店內也有不同花色的貓咪，但很奇妙的是來這裡的客人似乎都偏愛黑貓，於是剛好在2013年9月重新整修時，就將這間店改成黑貓限定的咖啡廳，而其他花色的貓都移到另一間同樣在姬路市的分店「cat cafe ねこびやか -88番地-」去當鎮店之寶。

▲咖啡廳內採淺色木地板，營造溫馨又舒適的空間（圖／食べログ）
▲咖啡廳內採淺色木地板，營造溫馨又舒適的空間（圖／食べログ）
▲黑貓：這樣喝水比較快啦！（圖／マイナビニュース）
▲黑貓：這樣喝水比較快啦！（圖／マイナビニュース）
▲吃飯時間一字排開，怎麼可以這麼乖啦！（圖／Tokyo Vreative Travel）
▲吃飯時間一字排開，怎麼可以這麼乖啦！（圖／Tokyo Vreative Travel）
如果想去朝聖一下這群黑到發亮的喵星人，店內有些規定要注意：一是店內的貓咪開放民眾認養，因此採會員制，大家可現場入會，費用將用來幫忙分擔中途的店貓以及其他老闆餵養浪貓的經費。二是店內禁止抱貓或是過度打擾貓咪，而且沒有家長陪同的小孩禁止進入，為的就是要讓貓咪能安心地在這裡生活，許多愛貓民眾非常贊同老闆的做法，而且也會自掏腰包贊助貓糧、小床舖以及玩具等，下次大家如果有機會到姬路城玩，不妨來這裡跟黑貓們度過快樂的時光喔！（編輯：陳珮瑜）

▲想親身感受被黑貓包圍以及凝視的經驗嗎？歡迎來朝聖喔！（圖／cat cafe ねこびやか‐黒猫cm‐）
▲想親身感受被黑貓包圍以及凝視的經驗嗎？歡迎來朝聖喔！（圖／cat cafe ねこびやか‐黒猫cm‐）

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