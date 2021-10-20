他玩手遊「花33塊」遭女友痛罵！網見真相搖頭：重點搞錯
現代人休閒娛樂已經離不開手機遊戲，也有不少人有「課金」的習慣。不過就有男網友無奈表示，自己僅「花33塊」儲值卻被女友痛罵，但詳細的過程曝光後，多數網友卻搖頭認為男方「重點搞錯」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 20:27:48
原PO在論壇Dcard上發文提到，「前幾天有連假，無聊抓遊戲來玩，之前也跟女友講好，如果要玩遊戲，就是雙方一起玩，但這款是戰爭遊戲，她興趣缺缺，我就自己玩，看到首儲33塊獎勵不錯，就刷了下去」。
結果原PO這33塊的消費訊息意外被女友發現，便大發雷霆質問男友「明明說好了，玩遊戲儲值要說，答應的事情就要做到啊？這次是小錢，那之後呢？是不是也要我發現了你才跟我說？」
但原PO則困惑，自己平常也不會亂花錢，這次也只刷33塊，女友卻執意爭吵冷戰，「實在是有點無奈，不知道這樣還要持續多久」。
不少網友看完整個過程也紛紛搖頭「重點是約定好嗎？管你花1元還是33元，沒講究刷下去就是沒信用」、「他是為了你答應卻沒做到的事生氣，不是金額問題」、「你答應別人的事情幹嘛做不到」、「儲值根本不是大事，主要是你們『約定』過了，女生就是會在意這種小事」。
但也有一些人力挺男方「超無聊 是有什麼好管別人花錢，而且才幾十元」、「我也真的不懂33塊而已也要氣」、「為了這種小事情搞得不開心，以後結婚怎麼辦」。（編輯：潘毅）