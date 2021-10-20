男暖幫女同事剝蝦！女友同桌目睹秒翻臉 理由曝光網傻住
蝦子鮮甜的肉質深獲不少老饕喜愛，但唯一的麻煩處就是必須剝殼。但日前就有網友分享，一位男子幫同桌女同事剝蝦，卻意外引發同桌女友不滿，完整過程曝光也引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 22:52:21
原PO在臉書《爆廢公社》上提到「剛剛一個女生朋友打電話來跟我抱怨，她與男友去公司聚餐時，男方竟然幫同桌的女同事剝蝦子，讓她當場爆怒，差點翻臉」。事後女方也與男友攤牌，但男方則辯稱「那個女同事就真的不會剝蝦啊！妳也知道的」但這理由仍讓女方無法接受。
原PO也補充當時狀況「這個女生朋友的男友其實有先替她剝好蝦子之後，才幫同桌的女同事服務」，也讓他難以辨明雙方對錯，忍不住上網求助。
然而完整過程曝光後，多數網友卻回應「如果是我老公剝蝦子給別的女人，我肯定翻桌」、「別的女人不會剝蝦，是關這男的屁事，女友還在旁邊，真的不長眼」、「矯情的十大理由其中之一就是不會剝蝦」、「腳色互換，看男方能不能接受阿，估計也會氣炸吧」。但也有人認為「就只是一個順手舉動，不用想太多」、「我們出去聚餐也是一個人幫忙撥完，不用大家都用髒手」、「如果男的是只幫女同事撥才說不過去吧，女友不是有先吃到了嗎」。（編輯：潘毅）