摳門男友「沒優惠不吃麥當勞」！女苦曝日常：常被罵敗家
情侶交往後，「金錢價值觀」也時常成為紛爭的導火線。就有位女網友感慨，男友平時生活節省到摳門的地步，設下的「日常限制」曝光，更是讓不少網友驚訝「這真的無法接受」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 23:27:58
原PO在論壇Dcard上訴苦「男友平時有5個堅持，一、不管天氣多熱，在家一天只能開兩小時冷氣；二、寧願沒吃飽也不要多買；三、買飲料時只買一杯一起喝；四、有優惠時才可以吃肯德基或麥當勞；五、平日交通只能靠捷運公車腳踏車，用時間節省買機車或汽車的錢」。
原PO也無奈表示「男友跟我都已經出社會，收入也都不錯，平時也不需要給孝親費，父母都還有額外置產，但只要我跟家人朋友去稍貴的高級餐廳、買一些精品，沒有一次不被他罵敗家」。
雙方更在近期冷戰，理由竟只因為一盒蜜蕃薯，原PO無奈地說「逛夜市看到一盒一百我興沖沖想掏錢買，男友卻快速把我拉走說超商買兩顆蕃薯也不用一百」。這件事讓她開始疑惑「如果我辛苦賺那麼多錢，卻都花不到？那麼我賺那麼多做什麼？我都是花我自己的錢啊？」
不少網友看完後也紛紛回應「男友對自己摳沒事但管道別人身上就有病，建議快跑」、「你們價值觀不合，建議還沒走到婚姻前多加考慮」、「不需要省到這種地步吧…飲料只能買一杯一起喝是怎樣」、「還在交往就這樣，想像一下結婚以後」。（編輯：潘毅）