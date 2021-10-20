一代神機3310殞落？男實測「20樓摔iPhone」 驚人結果曝
蘋果（Apple）每年推出最新的iPhone新機都會引發一波換機潮，今年推出的新款iPhone13系列也引發高度關注，不少3C專家也搶著開箱實測，不過距離開賣已經過了一個月餘，日前有著虐機狂人之稱的YouTuber「TechRax」就準備了一台全新的 iPhone 13 Pro打算和眾人口中的一代神機「Nokia 3310」比較耐摔程度，更拍攝下從20樓高往下丟的畫面，而實測結果曝光後也掀起不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 23:40:20
不少網友熟知的 Nokia 3310 雖然放到現在功能已經無法與智慧型手機相比，但對許多國內外鄉民來說，其耐用程度可說是一代的「防摔神機」，而日前專門拍攝測試手機極限的國外YouTuber「TechRax」就進行了 iPhone 13 Pro 與 Nokia 3310 的比較，而且還大手筆的跑到20層樓高的樓梯口，毫不留情的往下丟。
根據實測影片可以發現，從20層樓高處往下扔後，iPhone 13 Pro 主打的超瓷晶盾在經過與樓梯、扶手的碰撞後，重重墜落地面，不過只有機背玻璃碎裂和螢幕小面積的損壞，實際上還能正常使用；然而 Nokia 3310 卻已經四分五裂，只剩散落一地的零件。
測驗畫面曝光後，國外網友們也相當驚豔iPhone 13 Pro的耐摔程度，同時也對Nokia 3310仍有信心的紛紛留言「這一代蘋果是真的蠻厲害」、「我以為3310會直接掉到地心」、「3310是犧牲自己避免了它帶來的地震」、「敲碗組回3310看能不能正常使用」、「新一代神機真的登場了」、「看了莫名療癒啊」。（編輯：楊智傑）