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韓網噓爆陸綜《魷魚的勝利》！優酷發聲遭反嗆：你信嗎

▲韓網噓爆陸綜《魷魚的勝利》，優酷發聲遭中國網友反嗆。（圖／截自微博：快樂追星遊樂場、優酷）
▲韓網噓爆陸綜《魷魚的勝利》，優酷發聲遭中國網友反嗆。（圖／截自微博：快樂追星遊樂場、優酷）

編輯中心/綜合報導

2021-10-21 10:59:24

Netflix推出韓劇《魷魚遊戲》後熱潮席捲全球，昨（20）日中國影音平台優酷宣布製作一檔綜藝名為《魷魚的勝利》，海報設計的Logo和環節皆與韓劇內容極為相似，釋出後立刻引起中韓台網友不滿，優酷見輿論燃燒，不久後著急發布聲明。

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▲左為優酷發表的新檔綜藝Logo，右為與韓劇《魷魚遊戲》對比圖。（圖／取自微博：快乐追星游乐场） 
▲左為優酷發表的新檔綜藝Logo，右為與韓劇《魷魚遊戲》對比圖。（圖／取自微博：快樂追星遊樂場） 
優酷平台宣稱將在2022上檔名為《魷魚的勝利》的綜藝節目，內容節目以國民經典遊戲來挑戰來賓的智力與體力，規劃用兒時遊戲回憶的劇情推進組團隊戰環節。整個節目的基調與韓劇《魷魚遊戲》極為相似，海報也使用劇中代表性的圓形、三角形和正方形為設計，釋出後立刻引來各方網友論戰。

▲韓國網友看到此檔綜藝後立刻發聲譴責。（圖／取自微博：快乐追星游乐场） 
▲韓國網友看到此檔綜藝後立刻發聲譴責。（圖／取自微博：快樂追星遊樂場） 
韓國網友紛紛出聲譴責「笑死人啦」、「越看越搞笑，連魷魚字體的一樣」。見火越燒越大，官方優酷昨日晚間在微博發聲明止血「因工作失誤，誤將新綜《遊戲的勝利》已經被『斃掉』的設計初稿在招商會現場進行了使用，小酷對為此引起的誤會向大家誠摯道歉，我們後續會加強流程把關並且更加努力呈現好的作品」。

聲明發出後仍無法止息眾人怒火，中國網民仍直言「這話你自己信嗎」、「就算是初稿也不能搞抄襲吧」、「我不接受你的這個道歉，就算是被斃掉的設計初稿也不能搞抄襲吧」。（編輯：李惠婷） 

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