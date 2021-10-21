城中城善款達1.8億　還有9人仍在加護病房

1014城中城大樓大火，各界善款湧入高雄市政府社會局專戶，高雄市長陳其邁今（21）日上午表示，善款的部分累計到今天早上9點，總共有7050筆，善款總計1億8,227萬元，再一次的表達12萬分的感謝；至於醫院的部分目前有9人仍在加護病房、一般病房有15位，出院的有19位，目前恢復的情況都還不錯。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-21 10:50:30
陳其邁說，針對這些病患已有組成醫療專家小組，由長庚醫院的副院長林孟志教授擔任召集人，針對加護病房的個案，陳其邁強調，目前每天都針對他們的身體的狀況做個案的討論，目前恢復的情況都還不錯，陸陸續續也已經有19人出院，對於外界說有加護病房的災民死亡，陳其邁也予以否認。
陳其邁表示，未來也會有一個包括撫卹跟住民安置的相關的計畫，對於善款如何運用，再做一個詳細的規劃，務必要讓住民都能夠安心，安置的計畫也會一對一陪家屬，因為這些都是弱勢的家庭，市府會就個案家庭為中心來協助解決，對接到不管是社福或者是安置、住宅、就業等這些問題，由市府來幫他們解決。
除了安置的計畫之外，也有一些立即性的，譬如說保險理賠、遺產繼承等問題，也都有法扶還有律師公會所派的律師在現場律師也提供一對一的服務法，在未來的一年、兩年相關家屬的法扶的部分，個案都會由律師對接，然後市政府再針對整個問題的解決問題於否、執行的進度來做追蹤。