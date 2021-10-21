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男友霸氣送MacBook！她見蘋果「禮品包裝」臉綠：超寒酸

▲原PO表示男友日前送她一台MacBook，但她一看到蘋果的「禮品包裝」卻臉綠直呼「超級寒酸」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示男友日前送她一台MacBook，但她一看到蘋果的「禮品包裝」卻臉綠直呼「超級寒酸」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-21 12:05:33

許多「果粉」信仰超強大，不僅是iPhone手機的忠實用戶，也會購買蘋果其他產品，像是AirPods、iPad、MacBook等；對此，就有一名女網友表示，男友日前送她一台MacBook，但她一看到蘋果的「禮品包裝」卻臉綠直呼「超級寒酸」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「如果你要買apple商品送人」為題發文，表示男友在9月底趁著BTS（Back To School）方案尾聲，偷偷買了一台MacBook給她，而此方案買電腦會附贈耳機，但出貨地不一樣，所以只有電腦先到，「反正就很開心的開箱了，直到後面耳機到貨時，男友才發現怪怪的」。

原來，原PO男友當初在選購電腦與耳機時，還各額外花了180元買「禮品包裝與卡片」，豈料花了360元，卻只有耳機有包裝，「而且我覺得apple禮品包裝不但很普通，卡片也非常不用心，看起來超寒酸，就一張厚白紙上面印一行字，還不是在印在正中間」。

▲原PO覺得蘋果的「禮品與包裝」很普通。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO覺得蘋果的「禮品與包裝」很普通。（圖／翻攝自《Dcard》）
這次的體驗，也讓原PO感到很差勁，「不知道什麼原因，筆電沒有包裝到，180元就被吃掉了」，另外，她也在文末補充，「比起CP值，我更在意的是，筆電沒有被包裝到，我都付錢了，不能不給我啊」，且因為是收貨後隔一段時間才開箱，也沒有錄影開箱，因此她也不知道怎麼去跟Apple討沒包裝MBP的180元。

貼文一出，網友超傻眼，「花這個錢好不值得」、「好誇張」、「這個不如自己去書店買包裝紙來包」、「我也是花了才知道」、「跟我一樣！我買HomePod mini送我朋友，結果這樣整張只有一句話花我180？」、「超敷衍欸…直接去買20$卡片自己寫都比較好看」、「太實用的分享了」、「自己買卡片還比較便宜又漂亮」。

其中，還有一名網友表示，「上次也是透過客服要訂商品想說要順便買包裝，客服直接跟我說180省下來自己去買卡片跟包裝，我們的包裝真的不划算」；不過，也有網友緩頰，「如果不喜歡就不要加購就好啦」、「本來就這樣了」。（編輯：郭佩蓉）

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