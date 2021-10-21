虎豹潭落水第六日　新北消防出動搜救犬擴大搜救

新北市雙溪區虎豹潭16日發生落水的意外，目前已尋獲5具遺體，尚仍有1位女童待尋；新北市政府消防局長黃德清今（21）日表示，評估失蹤者可能卡在草叢、樹叢間，將針對河床上及周邊的草叢、樹叢，結合搜救犬進行氣味軌跡的追蹤，並以人鍊進行地毯式搜索。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-21 12:26:09
新北市長侯友宜受訪時指出，搜救人員非常的辛苦，已經連續搜救6天，但天氣非常的不穩，且面對隨時有變化搜救的環境，因此今日重新的調整步伐，佈署重點擺在北勢溪的中段、虎寮潭的下游往上來搜救；同時將結合搜救犬進行來搜救，期待藉由改變搜救的方式，能儘快尋獲唯一的失蹤者劉姓女童。
黃德清補充，今日搜索的區域從雙溪區梳子壩至坪林區虎寮潭，針對13個的搜索區段，盤點32處重點搜救水域(含河道彎折處與緩流區)；搜索策略採空巡、岸巡、船巡，特別加強草叢、樹叢、泥濘區的搜索，並於六和橋至畚箕湖間、黑龍潭至烏嘴長潭河岸草叢各搭配2組犬隊強力搜索，注意有無屍臭氣味。
黃德清說，搜救人員持續運用空拍機5組、水下攝影機3具、魚探機2組進行空照及水下深潭的搜索，並申請空勤總隊協助空巡；今日特針對河床上及周邊草叢、樹叢結合搜救犬進行氣味軌跡追蹤，並以人鍊進行地毯式搜索，同時動員雙溪、坪林區公所清潔隊進行開路除草共同協尋，盼能早日尋回失蹤女童。