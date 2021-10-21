幾歲開始不會去吃到飽？過來人揭「分水嶺」苦嘆：不划算

吃到飽餐廳對許多學生族而言是相當划算的選擇，不但可以吃到大量、多樣的餐點，價錢也相對便宜，不過近日就有網友在網路上表示，隨著年紀越來越大，吃到飽反而不再具有吸引力，因此好奇問「幾歲開始才不會吃吃到飽？」貼文一出，不少網友秒答：「35後，覺得代謝變差，吃不了那麼多了。」





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該名網友19日在PTT發文，他以「幾歲開始才不會吃吃到飽」為題，表示他的住處附近有很多間烤肉店，剛吃完後突然想到，過去年紀的時候很愛吃到飽，且一進去就是打算吃到撐，不過長大後卻覺得不如單點組合套餐，肉的品質不但比較好，且吃太飽也會不舒服，因此好奇問：「有沒有幾歲開始就不太吃吃到飽的卦？」





▲網友認為，隨著年紀增長，吃到飽反而漸漸不具吸引力。（示意圖／翻攝自Pixabay）

貼文一出，網友紛紛留言，「35後，覺得吃來吃去都那樣，尤其是點過兩三輪就開始漏單」、「35後，覺得代謝變差，吃不了那麼多了」、「開始乾脆吃單點的比較爽」、「單點的肉比較好吃，是因為會慢慢品嚐」、「自己開始賺錢之後」、「開始覺得不划算就不去吃了」、「當邊緣人沒有朋友的時候⋯大約30」。





不過，也有網友認為，「吃到飽是讓你選想吃的，不是撐死」、「吃到飽是吃種類多樣，不是吃到撐那種」、「因為吃到飽沒人規定要吃到飽」、「那是你的問題吧，吃到飽也是吃剛好而已啊」、「吃到飽享受的是把自己當下想吃的都吃過一輪，那滿足感不同，沒人叫你吃到撐啊」。 （編輯：賴禹妡）



