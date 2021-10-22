房市／高雄房貸負擔最輕的兩路段出爐 400萬以下好親民
根據金融聯徵中心最新統計，今年第二季南高雄房貸負擔最輕的兩路段，分別位於前鎮區廣西路與苓雅區新光路。在地房仲推測，前者位於前鎮舊部落，多中古公寓及華廈，房價相對親民；而特別的是，新光路沿線有知名豪宅社區，但也有房價較低的中古大樓，應是該段期間沒有豪宅成交，或高資產客戶用現金購屋，才使整個路段房貸負擔顯得相對親民。
生活消費中心/綜合報導
2021-10-22 08:30:00
根據金融聯徵中心統計第二季房貸申貸資料，南高雄主要行政區中，房貸負擔最親民的兩路段，分別是前鎮區廣西路，平均授信額度375萬，以及苓雅區新光路，平均授信額度397萬。
信義房屋光華一心店店長吳光祐表示，廣西路屬於前鎮區的舊部落，多中古公寓及華廈產品，與聯徵中心資料顯示，其平均授信額度375萬，房屋鑑估值約471萬，行情一致。至於新光路部分，因為鄰近亞灣區，沿線不僅有新完工的高雄總圖，還有指標豪宅社區，單、總價均高。不過由於該路段門牌同時也有屋齡逾20年、戶數超過千戶的中古大樓，房價相對低，推測是這段期間內豪宅沒有移轉，或是高資產客戶將過多的資金停泊在房地產，直接用現金買房，才使整體路段平均房貸負擔看似仍在400萬以內。
吳光祐表示，近期積體電路大廠進駐高雄的訊息炒得火熱，由於距離及產品類型等因素，北高雄房市買氣火燙，除原本在地自住需求外，外縣市買方也多；至於南高雄仍以自住需求為多數，甚至不乏部分本地客考量這波北高房價漲勢驚人，願改往南高看屋，多鎖定大樓2至3房產品，總價以600至1200萬之間接受度最高。