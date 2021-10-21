男行事曆突跳「小雪」！空出整天被老婆抓包 真相卻糗大
近年來科技逐漸發達，現代人手一機的情況早已見怪不怪，而智慧型手機功能也越來越多樣，除了鬧鐘、行事曆、記事本外，還有截圖錄影等功用。不過，就有人夫的手機行事曆突然跳出「小雪」兩字，讓老婆不滿質問「小雪是誰？為什麼排了整天跟她在一起」。但當真相揭曉後，就引來一票網友笑翻留言。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 14:59:08
原PO於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張手機行事曆截圖，只見畫面中，日期設定在2021年11月22日，但下方卻顯示「小雪」二字，甚至強調整日。而這幕正巧被老婆發現，讓原PO著急詢問「我老婆在問小雪是誰？我為什麼排了整天跟她在一起…問題是，我自己也沒印象啊…」。
貼文一曝光，就行家馬上解答「一種節氣，古代有24節氣」；事實上，行事曆中的「小雪」並非女子姓名，其實是二十四節氣之一，二十四節氣的命名主要是反映季節與氣候變化，如立春、夏至、秋分、冬至等。
真相揭曉後，也讓一票網友笑翻直呼，「改天小暑出現，你老婆問你今天是不是去吃麥當勞」、「查她手機，看11/7是不是約了立冬」、「過半個月，還有一天要跟大雪在一起一天，版主請保重」、「12月7日也約了小雪的姐姐，名字叫大雪」、「別傻了，大小雪兩位大概有上千歲了」。（編輯：陳雅雲）