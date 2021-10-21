社區公告「22點後禁止洗澡」！真相曝眾人愣：在當兵嗎？
為了當好鄰居大家都會遵守社區大樓設定的公告，不過有些情形下反而讓人覺得「強人所難」！一名網友在臉書社團發文，表示日前社區管理委員會發了一則公告讓他非常無法理解，網友一看也全表示傻眼！
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 15:57:36
原PO在臉書社團《爆怨公社》說到，日前搭電梯時看到牆上貼了一張管委會的公告，主旨寫著：「請住戶於夜晚10點後，不要製造噪音」，內容寫著：「因公寓大樓隔音效果不佳，家家戶戶比鄰而居，往往在自家裡一個不注意，例如移動桌子、釘牆壁或小孩子嬉戲奔跑、半夜洗澡、洗衣服等整棟大樓都會感受到。敬請各位住戶發揮公德心，大家互相尊重、將心比心，不要影響到其他住戶的安寧。感謝您的合作！」。
原PO表示雖然可以理解盡量不要在晚上製造噪音影響其他住戶安寧，但是「晚上10點後不能洗澡」讓他相當無法理解！而網友看了公告也紛紛表示：「蓮蓬頭出水量是瀑布等級的嗎？不然怎會整棟都有感覺」、「整棟大樓都感受的到？騙肖！乾脆去申請都更拆掉算了！」、「其他都能理解，但是半夜不能洗澡？這是哪招？」、「是坐牢還是當兵」。
另外也有網友表示：「管太多？？社區管委會全都神經衰弱的歐基桑、歐巴桑？」、「上夜班的人怎麼辦？加班的人怎麼辦？臭死？冬天可能還好一點夏天的時候誰回家不是想先洗澡的？應該是大樓當初設計就很有問題」、「9點晚點名，10點熄燈睡覺」。（編輯：陳珮瑜）