玉米濃湯不夠味？她示範「一招」更香醇：煮出牛排館等級
玉米濃湯不僅是許多家庭餐桌上常見的湯品之一，更是牛排館中常提供的經典美食，其擁有獨特香氣及滑順口感，讓人喝了一口便無法停止。對此，就有一名女網友教學如何做出牛排館等級的玉米濃湯，成品引來老饕大讚留言。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 16:57:49
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示「牛排館的玉米濃湯超好煮，不用再買湯包來囤貨了呦～」她指出成功關鍵在於「炒麵糊」，但因其是許多人烹飪時的障礙，她也貼心向大眾分享技巧。首先食材部分，需準備玉米罐頭一罐（或新鮮玉米粒）、火腿二片切塊、中筋或低筋麵粉一碗、洋蔥一個須切丁、鮮奶一碗、奶油一小塊、鹽一匙、鰹魚粉一小匙、黑胡椒鹽適量。
作法部分，一開始先將奶油融化，再把洋蔥放下去炒到透明，緊接著開小火把麵粉和洋蔥一起炒，炒到麵粉變乾、黃；再來需準備2000cc的水，將上述準備好的麵粉「慢慢」加進去，讓麵粉融進湯裡，切記若直接全倒下去會導致結塊！而等水滾後，加入玉米罐頭、火腿丁等配料，再滾10幾分鐘後能讓湯變濃稠，最後加入鹽和魚粉調味即可，準備享用湯品時也可加入黑胡椒鹽或粒。
貼文一出，便引來不少網友讚翻留言，「好用心的解說」、「孩子們很愛，改天來試試」、「謝謝分享，學起來了」、「原來麵糊是這樣做，之前都買不到麵糊來做玉米濃湯，感謝分享」、「小時候我媽炒這麵糊，我都會要來當零食」。
其中還有老饕分享訣竅，直言「我會加蒜泥炒麵粉可以當白醬超香的，另外添加鮮奶油」、「其實炒好後，用500的水用果汁機把炒好的麵粉打成糊在慢慢倒入煮好的濃湯裡就不怕結塊了，又方便快速」。（編輯：陳雅雲）