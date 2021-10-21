女嫌1桌沒3萬難看！連千毅嗆：我1桌2萬、曝娜美唯2要求
日前一名準新娘在臉書社團《爆料公社》抱怨，自己只是想要辦「一桌3萬元以上」的喜宴，未婚夫卻認為每桌2萬的流水席就很好了，讓她氣得開嗆「乾脆婚也別結了」，上網討拍反遭網友砲轟，消息傳到連千毅耳中，他更傻眼開嗆「娶到這款的，會衰小一輩子！」，更透露老婆娜美對婚禮的要求只有2個，掀起眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 16:51:21｜2021-10-21 17:26:40
這名準新娘日前提到，由於身旁友人婚宴「沒有人一桌低於3萬」，甚至有同學一桌6萬起跳，認為自己一桌3萬的條件已經相當退讓了。而直播天王連千毅得知消息後更傻眼直搖頭，直言其實2萬的流水席就很豐盛了，沒必要為了充場面拿另一半的積蓄，還不如拿來付房子頭期款，「娶到這款的，會衰小一輩子，如果沒有錢，不就要借錢來充場面，沒有必要讓自己搞的這麼難堪！」。
由於該名準新娘在原文中曬出訊息截圖給未婚夫，先是逼問「你到底懂不懂行情？一桌不到3萬能看嗎？」，發現對方開始已讀不回又連珠炮傳了「說話啊」、「要不然婚不用結了啦」等句子，最後更堅持「你們男方要怎麼辦、辦多少錢，不關我的事；但我娘家這邊的喜宴，我就是要在飯店」，讓不少網友看了也相當不解。
至於老婆「真人版娜美」對婚禮的要求，連千毅也自豪透露當時只有「親友吃的粗飽」、「食材棒」這兩項，「我辦一桌兩萬的，娜美也會很開心」、「辦桌的菜色好，吃粗飽，還能打包，阿嬤都這樣！懷念的味道」，對於原PO這名準新娘的想法也只有「不能共體時艱，怎麼結為連理」、「要娶這個老婆真的要深思熟慮」。（編輯：楊智傑）