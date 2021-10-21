嫌4萬生活費太少！留學生「拿裸照懸賞」　求網友罵父親

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根據對話截圖可以發現，月薪僅1.3萬元人民幣（約新台幣5.6萬元）的父親苦口婆心的告誡她，「爸爸薪水已經所剩無幾了，妳盡量節約啊！」，她卻不聽勸，父親只好再明白地說「妳要有獨立意識啊！已經23歲了，要學會獨立，爸爸51歲了，已經老了，沒有能力一直養妳」。
沒想到，女學生卻把父親的照片與對話PO到群組，要網友一起「批鬥爸爸」，跟著罵了爸爸的人就可以獲得她的裸照當作獎勵，更多次廣發父母的照片狠酸「我媽是160斤的瘋母豬」、「哪裡像人」，還裝可憐散布自己的性感照求包養「哥哥們，晚安。想找個男人包我，天龍人，條件很OK」。
脫序行為讓不少網友直搖頭，替她的父母喊不值得，更認為她的價值觀過於偏差「這如果是我女兒，早就掐死她」、「看這個爸爸說話的語氣，心理太難受了」、「你父親沒有理解你？你理解你父親了嗎？你爸爸一個月才多少錢，都給了你，他怎麼辦？」、「沒錢不會自己去賺，都23啦」。（編輯：楊智傑）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110