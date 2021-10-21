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嫌4萬生活費太少！留學生「拿裸照懸賞」　求網友罵父親

▲中國一名女留學生日前傳出因為索討生活費不成，向網友討拍要「一起批鬥爸爸」，離譜行徑曝光掀起熱議。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲中國一名女留學生日前傳出因為索討生活費不成，向網友討拍要「一起批鬥爸爸」，離譜行徑曝光掀起熱議。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-10-21 20:28:54

近日，中國社群網路流傳一段影片，一名23歲的留學澳洲、西班牙的女大學生因為生活費不足，竟在網路上大量散播爸爸的照片，並以「本人的裸照」為獎勵要求網友一起辱罵每個月「只給她1.1萬元人民幣（約新台幣4.7萬元）」的爸爸，種種離譜行徑曝光後也讓不少網友直搖頭。

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綜合陸媒《印象獨家》、《每日經濟新聞》報導，該名女留學生的父親目前51歲，從事金融業，女學生曾在2016年到澳洲墨爾本讀書，卻只讀了一學期就返回中國續念高中，不過因為畢業成績太差，父親只能送她到西班牙留學、學西語，但她每個月領了1.1萬元人民幣的生活費後，仍時常刷父親的信用卡，稱這是生活必需品，沒辦法省。

▲這名留學生與父親的對話過程讓不少網友看不下去。（圖／翻攝自微博）
▲這名留學生與父親的對話過程讓不少網友看不下去。（圖／翻攝自微博）
根據對話截圖可以發現，月薪僅1.3萬元人民幣（約新台幣5.6萬元）的父親苦口婆心的告誡她，「爸爸薪水已經所剩無幾了，妳盡量節約啊！」，她卻不聽勸，父親只好再明白地說「妳要有獨立意識啊！已經23歲了，要學會獨立，爸爸51歲了，已經老了，沒有能力一直養妳」。

沒想到，女學生卻把父親的照片與對話PO到群組，要網友一起「批鬥爸爸」，跟著罵了爸爸的人就可以獲得她的裸照當作獎勵，更多次廣發父母的照片狠酸「我媽是160斤的瘋母豬」、「哪裡像人」，還裝可憐散布自己的性感照求包養「哥哥們，晚安。想找個男人包我，天龍人，條件很OK」。

▲這名留學生與父親的對話過程讓不少網友看不下去。（圖／翻攝自微博）
▲留學生更被網友爆料自己上網求包養。（圖／翻攝自微博）
脫序行為讓不少網友直搖頭，替她的父母喊不值得，更認為她的價值觀過於偏差「這如果是我女兒，早就掐死她」、「看這個爸爸說話的語氣，心理太難受了」、「你父親沒有理解你？你理解你父親了嗎？你爸爸一個月才多少錢，都給了你，他怎麼辦？」、「沒錢不會自己去賺，都23啦」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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