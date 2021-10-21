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逛好市多找嘸暖暖包！老客戶曝1招更快查詢：直接倉庫拿

▲近年來美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，不過有網友想買特價餅乾、暖暖包等熱賣品卻找嘸，對此有網友就分享了熱心店員親自到倉庫幫忙取貨的經歷。（圖／記者劉雅文拍攝，NOWnews資料照片）
▲近年來美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，不過有網友想買特價餅乾、暖暖包等熱賣品卻找嘸，對此有網友就分享了熱心店員親自到倉庫幫忙取貨的經歷。（圖／記者劉雅文拍攝，NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-10-21 21:22:00

隨著東北季風增強，全台降溫有感，不少民眾禦寒用品需求大增，也想把握機會儲備好「過冬糧食」。不過日前就傳出有民眾到了美式賣場要購買暖暖包，跑了三趟仍買不到，還有民眾想找特價商品卻搞不清位置的窘境。對此，就有老客戶透露小撇步，讓熱心店員親自到倉庫幫忙取貨，敬業態度也讓不少網友連聲稱讚。

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日前有苦主在《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文表示，自己為了想買暖暖包已經跑了3趟賣場，詢問工作人員得到的也只有目前缺貨的回應，沒想到卻看見前方有民眾推車中將近50盒暖暖包，讓原PO不禁感嘆「瞬間心情變得不美麗」。而這樣的心情另一名網友也感同身受，發文提到當天逛賣場時，準備購買老婆交代的保健食品和特價餅乾，卻發現藥品區貨架上已經售完，繞了整個賣場三圈也找不到老婆指定的零食。

▲數十盒暖暖包在推車上疊成小山。（圖／翻攝《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》）
▲數十盒暖暖包在推車上疊成小山。（圖／翻攝《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》）
不過該名網友表示，當天自己詢問身旁的工作人員，得到的回應都是「架上沒有就是賣光」，無奈之下打算只能結帳離開，而到了結帳櫃台隨口問了櫃檯人員，一旁的櫃檯助理一聽見他的提問，就直接帶他到餅乾貨架翻找一遍，發現架上確實沒有現貨後，更直接請主管協助查詢，還跑到倉庫區取貨，讓網友順利買到餅乾開心返家。

這樁經歷分享到臉書社團後，完成老婆交代任務的他也頻頻道謝，更吸引不少網友留言稱讚該名店員的敬業態度，「這個好人值得你打個電話給該店，請主管實質表揚」、「我都遇不到這種店員」、「通常就只會說『架上有就有，沒有就沒有』，然後就轉頭不理」，事實上，先前就曾有老客戶透露，自己遇到購物相關問題時，會到收銀區外尋找藍色背心員工，由於穿紅色背心的員工通常是結帳助理，穿藍背心的則是現場主管，如果現場員工不了解商品倉儲狀況，主管或許能利用電腦查訊，提供現貨資訊。

▲有網友直到30歲仍在當兼職打工族，他提出的「背後理由」曝光後，也引發關注討論。（圖／翻攝PhotoAC）
▲有消費者提醒網友當遇到架上缺貨時可以詢問賣場內員工是否能電腦查詢倉儲。（圖／翻攝自PhotoAC）
此外，針對目前販售暖暖包缺貨情況頻傳，好市多回應表示，儘管先前訂單追加好幾倍的量，仍提早賣完，由於進口時間都很不準，因此本週不會補貨，下次進貨時間也無法確定，不過下次暖暖包到貨將採「限購令」，會員持一張卡僅能限購一盒。（編輯：楊智傑）

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