逛好市多找嘸暖暖包！老客戶曝1招更快查詢：直接倉庫拿
隨著東北季風增強，全台降溫有感，不少民眾禦寒用品需求大增，也想把握機會儲備好「過冬糧食」。不過日前就傳出有民眾到了美式賣場要購買暖暖包，跑了三趟仍買不到，還有民眾想找特價商品卻搞不清位置的窘境。對此，就有老客戶透露小撇步，讓熱心店員親自到倉庫幫忙取貨，敬業態度也讓不少網友連聲稱讚。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 21:22:00
日前有苦主在《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文表示，自己為了想買暖暖包已經跑了3趟賣場，詢問工作人員得到的也只有目前缺貨的回應，沒想到卻看見前方有民眾推車中將近50盒暖暖包，讓原PO不禁感嘆「瞬間心情變得不美麗」。而這樣的心情另一名網友也感同身受，發文提到當天逛賣場時，準備購買老婆交代的保健食品和特價餅乾，卻發現藥品區貨架上已經售完，繞了整個賣場三圈也找不到老婆指定的零食。
不過該名網友表示，當天自己詢問身旁的工作人員，得到的回應都是「架上沒有就是賣光」，無奈之下打算只能結帳離開，而到了結帳櫃台隨口問了櫃檯人員，一旁的櫃檯助理一聽見他的提問，就直接帶他到餅乾貨架翻找一遍，發現架上確實沒有現貨後，更直接請主管協助查詢，還跑到倉庫區取貨，讓網友順利買到餅乾開心返家。
這樁經歷分享到臉書社團後，完成老婆交代任務的他也頻頻道謝，更吸引不少網友留言稱讚該名店員的敬業態度，「這個好人值得你打個電話給該店，請主管實質表揚」、「我都遇不到這種店員」、「通常就只會說『架上有就有，沒有就沒有』，然後就轉頭不理」，事實上，先前就曾有老客戶透露，自己遇到購物相關問題時，會到收銀區外尋找藍色背心員工，由於穿紅色背心的員工通常是結帳助理，穿藍背心的則是現場主管，如果現場員工不了解商品倉儲狀況，主管或許能利用電腦查訊，提供現貨資訊。
此外，針對目前販售暖暖包缺貨情況頻傳，好市多回應表示，儘管先前訂單追加好幾倍的量，仍提早賣完，由於進口時間都很不準，因此本週不會補貨，下次進貨時間也無法確定，不過下次暖暖包到貨將採「限購令」，會員持一張卡僅能限購一盒。（編輯：楊智傑）