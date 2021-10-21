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日本人Google評論特別嚴格？內行曝名店標準：3星就不錯

▲台灣人習慣用餐、出遊前查看 Google 評論，不過有網友就好奇日本人Google評論給分方式是否特別嚴格，意外釣出不少內行解答。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲台灣人習慣用餐、出遊前查看 Google 評論，不過有網友就好奇日本人Google評論給分方式是否特別嚴格，意外釣出不少內行解答。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-10-21 23:23:03

不少民眾在嘗試美食店家前，會先參考網路上的各種評論，其中 Google 地圖評論的「星星數目」，也是許多民眾列為參考的指標之一。近日，就有網友好奇比起台灣人愛用 Google 地圖評論，日本有不少部落客推薦的小店或特色店家，查看卻發現星數竟然不高，這就讓他好奇是否日本人對於給星數評論真的比較嚴格。

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這名網友表示自己因為喜歡到各個餐廳品嘗美食，而用餐前也會透過 Google 評論來避免踩雷，像是台灣就有不少店家的分數高達4.5顆星以上，雖然並沒有一個確切的標準、只供參考，但能讓網友們留下高分想必也能安心用餐不容易失望。

然而若論及台灣人最常去旅遊的日本，原PO就發現許多部落客所分享的當地特色店家，或是光看照片、裝飾就留下深刻好感的小店，往往到了 Google 評論查看卻發現分數沒想像中高，「大多落在3.8到4.2之間，能有再高的真的很少」，這就讓他好奇日本人「給星星」的評分標準是否就相較台灣嚴格許多。

▲網友好奇詢問，「去日本工作的人在想什麼？」認為在日本要承受龐大社會壓力，並不值得。問題曝光後掀起討論。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友好奇日本人對於餐廳、店家的Google評論是否特別嚴苛，更問了「是不是日本給星星都很嚴格？」。（示意圖／翻攝自Unsplash）
文章曝光後也吸引不少熟知日本文化的網友回應，其中有不少內行人就點出台灣普遍高分是因為餐廳的行銷策略和飲食文化，「台灣4.5以上，一堆是打卡送東西的吧」、「台灣給4星就會有店家不爽了」、「台灣都五星送小菜或打折啊，根本不準」、「台灣人超在意服務態度，去看一堆好吃的店星數低都是因為沒把顧客當上帝、批評服務態度」。

至於日本的 Google 評論該怎麼看，有老饕就指出「日本的3星就是有到標準，超過是真的很好」、「日本很多好吃的大概都4左右沒錯」、「日本4.0以上就算超好」，另外其實也有道地的美食評論網站，當地人未必會在 Google 評論留下分數「日本美食的話要看tabelog網站，日本仔不太用Google評論的」、「tabelog分數3.5分，通常都已經是人間美味了」、「日本的Tabelog是真的很嚴格，三分以上其實就不錯了，很多名店其實也都在3.5附近而已，4分就很可怕了」。（編輯：楊智傑）

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