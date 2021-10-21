日本人Google評論特別嚴格？內行曝名店標準：3星就不錯

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然而若論及台灣人最常去旅遊的日本，原PO就發現許多部落客所分享的當地特色店家，或是光看照片、裝飾就留下深刻好感的小店，往往到了 Google 評論查看卻發現分數沒想像中高，「大多落在3.8到4.2之間，能有再高的真的很少」，這就讓他好奇日本人「給星星」的評分標準是否就相較台灣嚴格許多。
文章曝光後也吸引不少熟知日本文化的網友回應，其中有不少內行人就點出台灣普遍高分是因為餐廳的行銷策略和飲食文化，「台灣4.5以上，一堆是打卡送東西的吧」、「台灣給4星就會有店家不爽了」、「台灣都五星送小菜或打折啊，根本不準」、「台灣人超在意服務態度，去看一堆好吃的店星數低都是因為沒把顧客當上帝、批評服務態度」。
至於日本的 Google 評論該怎麼看，有老饕就指出「日本的3星就是有到標準，超過是真的很好」、「日本很多好吃的大概都4左右沒錯」、「日本4.0以上就算超好」，另外其實也有道地的美食評論網站，當地人未必會在 Google 評論留下分數「日本美食的話要看tabelog網站，日本仔不太用Google評論的」、「tabelog分數3.5分，通常都已經是人間美味了」、「日本的Tabelog是真的很嚴格，三分以上其實就不錯了，很多名店其實也都在3.5附近而已，4分就很可怕了」。（編輯：楊智傑）