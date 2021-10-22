哪款零食家庭聚會最涮嘴？眾指「3霸主」：一個周末吃光
近年來許多零食品牌紛紛引進台灣，民眾都能在國內嚐到不同國家、口味的美食。對此，就有女網友好奇家庭聚會該準備什麼大人和小孩都喜歡的「涮嘴零嘴」，話題曝光後引來不少老饕紛紛留言曝光心目中的神級美食。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 00:00:48
原PO於PTT WomenTalk板上發文表示，自己最近為了讓一家人團聚聊天的家庭聚會有個東西能喝茶聊天，打算準備一些零食，因此到了大型賣場購買韓國進口的巧克力烏龜餅乾，「沒想到所有餅乾竟然在一個周末就被全部吃光光，不僅小孩連大人都覺得涮嘴又好吃，烏龜餅乾的魅力實屬驚人」。
這也讓她好奇除了這款餅乾以外，還有什麼涮嘴的零食適合一家老小團聚時能一起享用的，問題一曝光，隨即引來許多老饕討論，除了認同烏龜餅乾相當適合以外，其中最多人推薦的分別還有義美小泡芙與科學麵雞汁麵，「烏龜餅乾真的不錯，小孩子應該會很愛巧克力口味的，而不喜歡那麼甜的大人可以吃辣的」、「科學麵雞汁麵，歡迎度也很高」、「義美小泡芙，牛奶口味！」。
另外也有網友笑稱只要是和親朋好友齊聚，不管眼前零食是什麼總會一口接著一口「家族聚會一起吃東西很讚」、「推樓上，根本發胖的源頭XDD」、「東西只有一個人吃很不好吃」，不少網友則紛紛激推其他款零食，「味先，我媽、我、我外甥都喜歡，年齡層跨越7歲70歲」、「金莎很甜，但有人給我還是會吃」、「蝦味先，連阿公也搶著吃」。（編輯：楊智傑）