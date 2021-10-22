媽逛全聯爽遇驚喜！「推車零食」免費送 網羨炸：太佛心
不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，對此，就有一名女網友發文，表示日前到全聯購物，發現店家將「即將過期」，但還在保存期限內的零食放在櫃台旁，提供客人免費拿取，既不浪費又能造福民眾的做法，讓網友們狂讚「超佛心」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 07:20:14｜2021-10-22 07:25:34
該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示近日逛全聯時，發現櫃檯旁邊放著一輛推車，上面擺滿了零食餅乾，仔細一看，上面還貼著一張公告，寫著「免費贈送，即期品，請盡快食用」。
原來，是店家為了避免浪費食物，免費將即將過期卻還在保存期限內的餅乾送給需要的人，讓原PO看了不禁在文末直呼「覺得遇到好康」。
貼文一出，掀起熱議，「這是哪家，真棒，惜食」、「哇！我覺得這真的太棒了，可以避免浪費，又可以幫助需要的人，真的揪甘心欸」、「好佛，好人一生平安」、「真的遇到好康，要惜福惜食」、「惜福又懂得分享，他們ㄧ定會有好報！」、「惜食好店員」、「企業這樣做是有進步」、「真幸運」、「從沒遇過」、「我都遇不到」。
另外，也有網友表示，「這些日本餅乾價格都偏貴」、「這系列不便宜，都還捨不得買啊」、「六方型的是鹹的米果，好吃喔」、「8種海鮮的仙貝超好吃，但很貴啊」、「都是好吃的口味耶」。（編輯：郭佩蓉）